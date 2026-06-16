Para los nostálgicos: Así ha sido la historia de la Selección Colombia en los mundiales

La Selección Colombia ha construido su historia mundialista entre regresos largos, momentos de ilusión, golpes difíciles y campañas que siguen ocupando un lugar especial en la memoria del país. Antes de 2026, la Tricolor disputó seis Copas del Mundo: Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018. En ese recorrido, su mejor participación fue en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final por primera vez.

El inicio del camino mundialista para la ‘Tricolor’

El primer capítulo llegó en Chile 1962, bajo la dirección de Adolfo Pedernera. Fue la primera presencia de Colombia en una Copa del Mundo y, aunque el equipo quedó eliminado en fase de grupos, dejó un episodio histórico: el empate 4-4 ante la Unión Soviética, partido en el que Marcos Coll marcó el único gol olímpico registrado en la historia de los Mundiales. El debut había sido derrota 2-1 ante Uruguay y el cierre fue una caída 5-0 frente a Yugoslavia, resultados que dejaron a Colombia fuera en primera ronda.

Después vino una larga espera hasta Italia 1990, torneo que marcó el regreso de Colombia al escenario mundial. Dirigida por Francisco Maturana, la Selección llegó con una generación que transformó la identidad futbolística del país, encabezada por Carlos Valderrama, René Higuita, Freddy Rincón, Leonel Álvarez y Andrés Escobar. Colombia debutó con victoria 2-0 ante Emiratos Árabes Unidos, perdió 1-0 contra Yugoslavia y empató 1-1 con Alemania Federal con el recordado gol de Rincón en los últimos minutos. Ese punto le permitió avanzar a octavos de final, donde cayó 2-1 ante Camerún en tiempo extra. Fue una eliminación dolorosa, pero también el primer gran salto competitivo de Colombia en un Mundial.

Una de las participaciones más recordadas para los hinchas

La siguiente cita fue Estados Unidos 1994, quizá una de las más complejas por la expectativa que rodeaba al equipo. Colombia venía de una eliminatoria brillante, incluida la goleada 5-0 sobre Argentina en Buenos Aires, y llegaba señalada como posible revelación del torneo. Sin embargo, el Mundial terminó siendo un descalabro deportivo y emocional. La Tricolor perdió 3-1 ante Rumania en el debut, cayó 2-1 contra Estados Unidos en un partido marcado por el autogol de Andrés Escobar y solo pudo cerrar con una victoria 2-0 frente a Suiza. El triunfo final no alcanzó para avanzar y la Selección se despidió en fase de grupos.

En Francia 1998, Colombia volvió a clasificarse, esta vez bajo la dirección de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez. El equipo compartió grupo con Rumania, Túnez e Inglaterra. El inicio volvió a ser difícil, con derrota 1-0 ante Rumania. Luego llegó la victoria 1-0 sobre Túnez, con gol de Léider Preciado, que mantuvo viva la ilusión de avanzar. Sin embargo, en el partido decisivo, Colombia perdió 2-0 ante Inglaterra y quedó eliminada otra vez en primera ronda. Fue el final de un ciclo importante, pero también el comienzo de una ausencia larga que se extendería por 16 años.

La mejor presentación cafetera se dio en Sudamérica

El regreso más celebrado llegó en Brasil 2014, con José Néstor Pékerman como técnico y una generación que devolvió la alegría mundialista al país. Colombia debutó con un contundente 3-0 ante Grecia, superó 2-1 a Costa de Marfil y cerró la fase de grupos con un 4-1 sobre Japón. Con puntaje perfecto, la Tricolor avanzó a octavos de final, donde venció 2-0 a Uruguay con doblete de James Rodríguez, incluido uno de los goles más recordados del torneo. Esa victoria llevó a Colombia por primera vez a cuartos de final, instancia en la que cayó 2-1 ante Brasil. James terminó como uno de los grandes nombres de aquella Copa, en la que Colombia firmó su mejor actuación histórica.

Cuatro años después, en Rusia 2018, Colombia volvió con una base competitiva y la intención de confirmar lo hecho en Brasil. El debut fue complejo: derrota 2-1 ante Japón en un partido condicionado por la expulsión temprana de Carlos Sánchez. Luego, el equipo reaccionó con una victoria 3-0 sobre Polonia y cerró la fase de grupos con triunfo 1-0 ante Senegal, gracias a un gol de Yerry Mina. Ese resultado le permitió liderar su grupo y avanzar a octavos. Allí enfrentó a Inglaterra, empató 1-1 con otro cabezazo de Mina en el último minuto y terminó eliminada en la tanda de penales.

La historia mundialista de Colombia ha tenido de todo: un debut histórico en 1962, una generación fundacional en 1990, una caída dolorosa en 1994, una eliminación discreta en 1998, una campaña memorable en 2014 y una participación competitiva en 2018. El balance muestra una Selección que pasó de aprender a competir en el escenario más grande del fútbol a consolidarse como un rival capaz de pelear fases decisivas. Ahora, cada nueva participación trae consigo la misma expectativa: que Colombia no solo vuelva al Mundial, sino que lo haga con argumentos para superar su propio techo histórico.

El regreso a un Mundial tras 8 años será en México

De cara a la Copa del Mundo 2026, Colombia volverá al máximo escenario del fútbol con el reto de ampliar una historia que ya tuvo momentos inolvidables, especialmente en Brasil 2014. La Selección quedó ubicada en el Grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Después de perderse Catar 2022, la participación en 2026 representa una oportunidad para que Colombia retome su lugar en la élite mundialista y busque superar su techo histórico. La referencia sigue siendo Brasil 2014, cuando llegó por primera vez a cuartos de final. Ahora, con una nueva generación, un proceso consolidado y figuras de alto nivel internacional, la expectativa vuelve a estar encendida alrededor de la ‘Tricolor’.