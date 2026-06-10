Sebastián Martinez encendió las redes al confirmar su regreso a la serie de Rosario Tijeras

A través de sus plataformas digitales, el querido actor Sebastián Martínez, desató una auténtica ola de comentarios, interacciones y furor nostálgico al confirmar de manera oficial su regreso a las pantallas de Netflix en una nueva entrega de la exitosa saga mexicana de Rosario Tijeras, donde le da vida al recordado y enigmático Daniel Salgado, alias ‘El Ángel’.

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Los fanáticos del drama criminal y la acción no tardaron en reaccionar al anuncio, celebrando la reaparición de un personaje que se ha ganado un lugar definitivo en el gusto del público internacional junto a la versión de la letal sicaria interpretada por la mexicana Bárbara de Regil.

Sin embargo, más allá de la emoción por el presente del actor en las grandes ligas del streaming internacional, muchos recuerdan la versión colombiana de esta novela, de la que hizo parte Sebastián Martínez en el año 2010. La producción del canal RCN estuvo basada en el célebre libro de Jorge Franco y Sebastián interpretó al noble, adinerado y profundamente enamorado Emilio, conforman do un triángulo amoroso legendario que paralizó al país noche tras noche.

Al lado de Sebastián Martínez se encontraba una imponente María Fernanda Yepes, quien le dio vida a una Rosario icónica, ruda y desgarradora que marcó un hito en la pantalla chica. El trío protagónico lo completaba el impecable Andrés Sandoval, encargado de encarnar a Antonio, el incondicional y atormentado amigo que descendió a los infiernos por el amor de la mítica mujer de las comunas de Medellín.

El fenómeno que no pierde vigencia

La interacción en las plataformas no solo demuestra el cariño intacto que el público le tiene al actor antioqueño, sino también la vigencia de una historia que, sin importar el formato o el país, sigue atrapando audiencias masivas. Mientras que en la versión de Netflix Martínez derrocha madurez, misterio y peligro bajo la piel de ‘El Ángel’, en la memoria colectiva de los colombianos siempre quedará guardado el recuerdo de su Emilio, aquel joven de la alta sociedad que lo arriesgó todo.

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Con este regreso triunfal en el gigante del streaming, Sebastián Martínez consolida su estatus como uno de los galanes y actores más versátiles de la región, demostrando que su idilio con el universo de Rosario Tijeras está muy lejos de terminar.

¿Quién es Rosario Tijeras en la versión mexicana?

En esta versión de Netflix, Rosario es interpretada por la mexicana Bárbara de Regil, quien encarna a María del Rosario López Ramos. A diferencia del trágico y clásico melodrama criminal que vimos en Colombia, esta adaptación se ha transformado a lo largo de sus temporadas en una serie de acción pura, donde Rosario es retratada casi como una heroína justiciera o una “ave fénix” del pueblo, enfocada en la supervivencia y en combates dinámicos al estilo femme fatale.