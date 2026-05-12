Sebastián Martínez se despide de ‘Pa’ Seguirte Queriendo’ con emotivo mensaje: “Fui muy feliz”

Pa’ Quererte es una exitosa telenovela colombiana estrenada en 2020 por el Canal RCN.La trama gira en torno a Mauricio Reina de la Hoz, un exitoso diseñador de modas con una vida aparentemente perfecta, cuya existencia da un giro radical con la aparición de una niña de 8 años llamada Isabel Trujillo, quien resulta ser su hija, fruto de una relación pasada de la que él no tenía conocimiento.

Puede leer: Así luce la pequeña Isabel de Pa’Quererte tras cinco años de la novela

Hoy, la nostalgia vuelve a tocar la puerta de los televidentes que se dejaron conquistar con esta historia, pero esta vez con el sabor agridulce de las despedidas. El reconocido actor Sebastián Martínez anunció oficialmente el fin de las grabaciones de la esperada continuación, titulada ‘Pa’ Seguirte Queriendo’.

A través de sus redes sociales, Martínez compartió un emotivo mensaje que encendió las alarmas de la emoción entre sus seguidores. Con la sencillez que lo caracteriza, el actor dejó claro que esta nueva entrega no es solo un compromiso profesional, sino un proyecto que le tocó el alma.

“Hemos terminado el rodaje de Pa ‘ Seguirte Queriendo. Solo puedo decir que fui muy feliz y me divertí hasta el último día", expresó el intérprete.

Le puede interesar: Novelas y realities que traerá el canal RCN para el año 2026, ¿logrará superar a Caracol en rating?

Para Sebastián, el éxito de esta producción radica en una alineación poco común en la industria televisiva. Según sus palabras, se logró conjugar una “gran historia, grandes directores y grandes actores”, creando una atmósfera de generosidad en el set que permitió recuperar la mística de la primera temporada.

“Hay proyectos con magia y este es uno de ellos. Lograr que tantas cosas se alineen es muy difícil, y en esta temporada se logró”, añadió con entusiasmo.

El regreso de un fenómeno familiar en el canal RCN

El anuncio de esta secuela surge tras años de peticiones por parte del público colombiano, que se quedó con ganas de ver más de la dinámica entre “Mauro” y su hija Isabel. Aunque los detalles de la trama se han mantenido bajo llave, se espera que ‘Pa’ Seguirte Queriendo’ explore nuevas etapas de la vida de los personajes, manteniendo el equilibrio entre el drama y la comedia que la hizo destacar en su momento.

Más noticias: Inés María Zabaraín presumió su celebración del Día de la Madre y ausencia de Jorge Alfredo Vargas desató preguntas

La expectativa es alta. No es fácil retomar una historia que dejó una huella tan marcada, pero Martínez confía plenamente en el resultado final. Su despedida cerró con una promesa para los hogares del país: “Espero que pronto puedan disfrutarla en familia”.

Aún no hay una fecha de estreno confirmada por el canal, pero con el rodaje finalizado, es cuestión de meses para que las pantallas vuelvan a llenarse de la “magia” que Sebastián Martínez tanto destaca.