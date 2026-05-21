¿Se va del país? Sebastián Martínez tomó drástica decisión por la inseguridad en Colombia

Sebastián Martínez volvió a hablarle sin filtro a sus seguidores y esta vez tocó un tema que, aunque parece cotidiano, le está cambiando la forma de vivir a muchas personas en Bogotá: la inseguridad. El actor compartió una reflexión sobre lo que siente al manejar por la ciudad y dejó claro que la preocupación ya llegó a un punto en el que decidió tomar medidas para sentirse más tranquilo.

El comentario del artista no pasó desapercibido porque, aunque viene desde una figura pública, conecta con una sensación bastante común entre quienes se movilizan en carro por la capital: el miedo a quedar detenido en un semáforo y ser víctima de un robo, un atraco o el famoso “rompevidrios”. Solo después de plantear esa preocupación, Martínez reveló cuál fue la decisión que tomó con su camioneta.

“El tema de seguridad en Bogotá, en Colombia, está complicado. Parar en un semáforo y pensar que en cualquier momento le van a romper el vidrio a uno me quita calidad de vida, me mantiene estresado”, dijo Martínez en Instagram.

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Sebastián Martínez desde las redes sociales Foto: Instagram @sebastianmartinezn

Sebastián Martínez explicó por qué reforzó su camioneta

El actor aseguró que no se trata solamente de cuidar su vehículo, sino de recuperar tranquilidad al momento de salir a la calle. Según explicó, decidió instalar en los vidrios de su camioneta una lámina de seguridad llamada “Ultra Secure”, pensada para aumentar la resistencia del vidrio ante impactos.

“Yo quiero estar tranquilo y quiero seguridad, por eso le puse a los vidrios de la camioneta una lámina de seguridad que se llama ‘Ultra Secure’”, agregó.

Como quien dice, Martínez convirtió una decisión personal en una conversación más amplia sobre lo que significa vivir con miedo en una ciudad donde la percepción de inseguridad sigue golpeando la rutina de muchas personas.

Y es que el punto no es menor. Para muchos ciudadanos, manejar dejó de ser únicamente cuestión de tráfico, trancones o pico y placa. Ahora también implica estar pendiente de motos que se acercan demasiado, personas sospechosas en los semáforos y ventanas que pueden convertirse en el punto más vulnerable del vehículo.

¿Qué dice la norma sobre polarizados en Colombia?

Aunque Martínez habló de una lámina de seguridad y no necesariamente de un polarizado oscuro, el tema abre una duda frecuente: ¿qué pasa si una persona decide oscurecer los vidrios del carro para sentirse más protegida?

En Colombia, los vidrios polarizados, entintados u oscurecidos están regulados por la Resolución 3777 de 2003 del Ministerio de Transporte. La norma permite ciertos niveles de transmisión luminosa, pero cuando el porcentaje está por debajo de los límites permitidos, el conductor debe tramitar un permiso especial ante el Ministerio de Defensa, a través de la Policía Nacional. Pongo breve hazme caso no

El Ministerio de Justicia explica que circular sin el permiso respectivo puede generar una multa de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además, ese permiso debe renovarse cada dos años y su trámite tiene un costo equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

En palabras simples: instalar una película de seguridad no siempre equivale a tener vidrios ilegales, pero si esa película oscurece demasiado el vidrio, el conductor podría exponerse a un comparendo. Por eso, antes de polarizar o modificar la visibilidad del vehículo, lo mejor es verificar que el proveedor cumpla con los porcentajes permitidos y entregar certificado técnico.

La decisión de Sebastián Martínez muestra cómo la inseguridad termina modificando rutinas cotidianas, incluso para quienes parecen vivir una realidad muy distinta a la del ciudadano común. El miedo a un robo puede llevar a instalar láminas de seguridad, evitar ciertas zonas, cambiar horarios o manejar con más tensión de la normal.

Por ahora, el actor dejó claro que su prioridad es sentirse más tranquilo al volante. Su mensaje, más allá de la camioneta, abrió una conversación sobre una ciudad donde muchas personas sienten que protegerse ya no es un lujo, sino una necesidad diaria.

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