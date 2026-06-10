Bad Bunny y el papa León XIV tuvieron inesperado encuentro privado en Madrid

Aunque suene como uno de esos cruces que solo podrían pasar en internet, Bad Bunny y el papa León XIV sí habrían coincidido en Madrid durante un encuentro privado que rápidamente empezó a generar conversación en redes sociales. Y claro, no es para menos: de un lado está uno de los artistas latinos más influyentes del mundo y, del otro, el líder de la Iglesia católica, dos figuras que mueven masas, aunque desde lugares muy distintos.

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El encuentro, según reportó Los 40, habría ocurrido el lunes 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, luego de un acto religioso multitudinario del papa León XIV en medio de su visita a España. Bad Bunny, por su parte, también se encontraba en la capital española como parte de su gira “Debí tirar más fotos”, con la que ha llenado escenarios y ha mantenido la atención de sus seguidores en Europa.

¿Qué se sabe del encuentro entre Bad Bunny y el papa León XIV?

De acuerdo con la información publicada por el medio español, el encuentro fue privado y se habría gestionado de manera reservada entre el entorno del artista y la Conferencia Episcopal Española. Aunque no se han difundido imágenes oficiales, el mismo reporte señala que sí se habrían tomado fotografías durante el saludo, incluida una por parte de la comitiva papal.

Por ahora, ni el Vaticano ni Bad Bunny han publicado una imagen oficial del momento, lo que ha hecho que la expectativa crezca aún más entre fanáticos, curiosos y usuarios que ya empezaron a comentar el inesperado cruce entre el artista puertorriqueño y el pontífice.

Bad Bunny, uno de los nombres más fuertes de la música urbana, encontrándose con el papa en medio de una visita apostólica marcada por actos multitudinarios, discursos sociales y una agenda que también ha tenido espacio para encuentros con jóvenes, voluntarios y representantes de distintos sectores.

¿Por qué Bad Bunny estaba en Madrid?

Bad Bunny se encontraba en España como parte de su gira “Debí tirar más fotos”, un proyecto que no solo ha sido leído como una etapa musical más del artista, sino también como una forma de reivindicar sus raíces puertorriqueñas, la memoria, la identidad y la nostalgia desde el sonido.

Su presencia en Madrid ya venía generando conversación por la cantidad de público convocado y por el impacto de sus conciertos. Por eso, el posible encuentro con el papa León XIV terminó sumando un nuevo capítulo a una visita que, de por sí, ya estaba bajo la lupa de sus seguidores.

La visita del papa León XIV a España ha estado marcada por actos públicos y mensajes con énfasis social. En Barcelona, por ejemplo, el pontífice habló sobre temas como los feminicidios y la salud mental durante una vigilia con miles de asistentes.