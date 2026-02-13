Periodista argentino criticó show de Bad Bunny y afirmó que su país “no tiene nada que ver” con Latinoamérica

El periodista y conductor argentino Tomás Dente generó controversia en redes sociales luego de sus declaraciones en el programa Entrometidos, emitido por Net TV, donde cuestionó tanto al artista puertorriqueño Bad Bunny como la idea de ubicar culturalmente a Argentina dentro de Latinoamérica.

Durante su intervención, Dente lanzó fuertes críticas al contexto político que, según él, rodea la industria del entretenimiento y al respaldo de ciertas productoras, afirmando que “las cosas tienen un trasfondo político”. Además, sostuvo que no se debe “defender a América Latina”o. cuando —según su postura— se apoyan figuras vinculadas a regímenes autoritarios.

En el mismo espacio, el conductor expresó de manera enfática que “nos quieren meter a nosotros (argentinos) dentro de un cúmulo de países con los que no tenemos nada que ver culturalmente”, una frase que avivó el debate digital sobre identidad regional, historia y pertenencia cultural.

La discusión por la identidad latinoamericana de Argentina

Las declaraciones reactivaron una conversación frecuente en redes sobre el lugar de Argentina dentro de América Latina. A pesar de las influencias europeas el país forma parte de Latinoamérica tanto por su ubicación geográfica como por su lengua, historia colonial y procesos sociopolíticos compartidos con la región.

De hecho, Argentina es reconocida como uno de los países más influidos por la inmigración europea entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, particularmente desde Italia y España, lo que marcó su acento, gastronomía y dinámicas culturales. Sin embargo, académica y geopolíticamente sigue siendo parte de América Latina junto a naciones hispanohablantes del continente.

Tras difundirse los fragmentos del programa, usuarios en redes sociales reaccionaron con posturas encontradas; mientras algunos respaldaron la opinión del conductor sobre las diferencias culturales, otros cuestionaron sus afirmaciones señalando que Argentina comparte raíces históricas, lingüísticas y culturales con el resto de América Latina.

La polémica evidencia cómo figuras del entretenimiento y el periodismo continúan influyendo en debates sobre identidad, cultura y política en el ecosistema digital, especialmente cuando se mezclan temas de música global, geopolítica y pertenencia regional.