Fan ‘ahorcó’ a Bad Bunny en concierto en Argentina: ¿Cumplió el sueño de las latinas?

A diferencia de lo que piensen los ‘Italianos de Temu’, es decir, los argentinos racistas con complejo de europeos, Bad Bunny llenó tres conciertos en el Monumental de River y con invitados de lujo como Cazzu, que le demostró de paso a Ángela Aguilar que ella sí era una verdadera ganadora al cantar con él.

Pero el 14 de febrero se hizo viral una escena inusual. El cantante, de sudadera azul real, se acercaba en el concierto a un grupo de fans. Ahí, una de las fans lo tomó del cuello, como estrangulándolo, le comenzó a gritar “te amo”, a voz en cuello, para luego cantar con él, mirándolo a los ojos.

Por supuesto, la escena se hizo viral. Y pues al parecer al cantante sí que le gustó esa invasión de espacio personal, considerando que antes ha sido objeto de polémica por tirar un celular de un fan al mar, entre otros gestos.

Caso contrario a la interacción con la fan argentina, que lo llegó a tomar del pecho, y se quedó cantándole frente a frente.

Y hasta se quitó los lentes para cantarle.

En TikTok están que se mueren de envidia ante la reacción de Bad Bunny por ‘ahorcamiento’

Dennise Aramayo, así se llama la fan argentina que tuvo esa interacción con el puertorriqueño. Ella ha recibido todo tipo de comentarios.

“Cómo lo vas a ahorcar, amistad”, “Lo que no entiendo es cómo no se lo besó”, “Deberías ponerlo en tu currículum”, “Le agarraste del cuello y se quedó”, “Yo le pregunto qué somos”, le dijo otra persona, a lo que Dennise contestó: “Quedé tiesa”.

Otras personas por su parte se ríen ante el gesto. “Lo ahorcaste, se quedó, se sacó los lentes para mirarte a los ojos, te cantó, le cantaste, noche perfecta”, le dijo otra internauta. “Me sale espuma de la rabia que tengo”, afirma otra.

Por ahora, el momento de suerte de Dennise ya llega a los más de dos millones de likes en TikTok.