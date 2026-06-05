Nicky Jam, Juan Duque, Gusi y Maisak, protagonizan algunos de los estrenos musicales de la semana

Viernes de música nueva y los artistas lo saben. Como ya es costumbre, la industria musical recarga sus baterías para el fin de semana y nos entrega una ráfaga de lanzamientos que prometen apoderarse de las listas de reproducción. Desde las colaboraciones más esperadas del género urbano que ya retumban en las calles, hasta las apuestas pop y los adelantos discográficos de las grandes estrellas globales.

Puede leer: Nicky Jam llega a Bogotá: horarios, accesos y recomendaciones para su concierto en El Campín

El panorama de esta semana demuestra que la creatividad latina no tiene frenos y que los géneros están más conectados que nunca. Con colaboraciones de infarto que unen a leyendas de la escena internacional con el nuevo talento nacional, y sencillos que ya se perfilan como los próximos himnos de las plataformas destreaming.

“Con Amor” - Nicky Jam y Maisak

Maisak, artista, compositor y una de las voces más versátiles dentro de la actual escena urbana, presentaoficialmente su nuevo sencillo titulado “Con Amor”, ft. Nicky Jam, icono y leyenda del género. La canción reafirma la química musical entre los dos exponentes quienes ya habían colaborado en el exitoso tema “Te Lloré”, incluido en la producción discográfica de Nicky Jam, “Bohemio”.

Alejándose de la narrativa convencional de las canciones sobre ruptura, “Con Amor” nace de la premisa: “Todo fue con amor, no me debes nada”. La propuesta se centra en esa fase de la “tusa” donde prevalece el agradecimiento, las lecciones aprendidas y los recuerdos valiosos. Es un tributo a esos vínculos que, aunque terminaron, dejaron una huella positiva.

“Los Ojos del Valle” - Gusi y Luifer Cuello

‘Los ojos del Valle’ es una de las canciones del álbum Vallenato Social Club, un proyecto con el que Gusi (@gusi) reunió a varias figuras representativas del vallenato contemporáneo y tradicional.

Le puede interesar: Baby Rasta y Gringo calientan motores para Bogotá: Lanzan “Visión”, un viaje al reguetón romántico

En este tema, Gusi comparte interpretación con Luifer Cuello, uno de los principales exponentes de la llamada “Nueva Ola” vallenata, una canción que conecta la tradición del vallenato con sonidos más contemporáneos y que se ha convertido en una de las favoritas de esta producción.

“Sorry” - Soley y Juan Duque

La ‘Bellakita’ se une a Juan Duque en “Sorry”,una canción que retrata la conexión inevitable entre dos personas que aún no saben cómo definir su relación. La canción le canta a las historias de los “casi algo”: relaciones modernas, intensas, sin títulos y en muchos casos inconclusas, pero que mientras duren, se viven más de lo que se explican.

Más noticias: Haffit David: El joven guajiro que busca hacer “zumbár” el vallenato con su álbum debut

El tema reúne a Juan Duque, uno de los artistas paisas con mayor crecimiento y relevancia dentro de la nueva ola del género urbano en Medellín. Este junte nace del interés por crear música juntos y fusionar sus universos artísticos.

“Lo que se queda en el aire” - Maca y Gero

El dúo de pop colombiano Maca & Gero presenta “Lo Que Queda En El Aire - Live Sessions”, una propuesta acústica que nace desde su intención de mostrar la importancia de las letras y las melodías, además de mantener vigente la esencia que define sus proyectos.

Esta nueva entrega llega justo tras el estreno de su más reciente EP “Lo Que Queda en el Aire”, lanzado el pasado 16 de abril y que ya alcanzó el primer millón de reproducciones en plataformas digitales. Un trabajo discográfico compuesto por 7 canciones que narran una historia de principio a fin, bajo un concepto minimalista y cinematográfico.