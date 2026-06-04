Baby Rasta y Gringo calientan motores para Bogotá: Lanzan “Visión”, un viaje al reguetón romántico

Durante más de dos décadas, el dúo puertorriqueño Baby Rasta y Gringo ha sido protagonista de la historia del reggaetón gracias a clásicos que han trascendido generaciones. Hoy, en un momento de renovación artística y reconocimiento internacional, presentan “Visión”, su nuevo sencillo que los reconecta con una de las facetas que siempre ha distinguido su propuesta musical: la narrativa romántica dentro del género.

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El lanzamiento llega en un momento especialmente significativo para la carrera del dúo. A comienzos de este año, Baby Rasta y Gringo sorprendieron a sus seguidores con Antes del Romance… [Unplugged], un proyecto que reinventó algunos de sus mayores clásicos a través de instrumentación en vivo y arreglos acústicos.

La producción se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales, generando miles de reacciones de fanáticos y colegas de la industria que celebraron la nostalgia, la emoción y la composición que ayudaron a definir una época del reggaetón. Si Antes del Romance… [Unplugged] recordó a los oyentes la sensibilidad que siempre ha estado presente en el repertorio de Baby Rasta y Gringo, “Visión” trae ese sentimiento al presente.

En este nuevo sencillo, el dúo retoma las letras románticas que dieron vida a algunas de sus canciones más emblemáticas, presentándola desde una perspectiva fresca y contemporánea. Construida sobre una base de reggaetón melódico y elegante, “Visión” cuenta la historia de un hombre que le reafirma a la mujer que ama que ella es la única en su vida.

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A través de una letra sincera y emotiva, la invita a dejar atrás los temores, volver a confiar en el amor e imaginar un futuro en el que ambos puedan recorrer el mundo juntos. El resultado es una canción marcada por la honestidad, la vulnerabilidad y el compromiso, cualidades cada vez menos frecuentes dentro del panorama urbano actual.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip oficial grabado en las montañas de Medellín, Colombia. Con paisajes imponentes, colores vibrantes y una atmósfera cargada de optimismo, la pieza visual refleja la calidez y autenticidad que definen la canción, al tiempo que captura la energía renovada de esta nueva etapa artística para el dúo.