Así luce Carolina Gaítan en su regreso como Catalina a “Sin senos sí hay paraíso 4″

El fenómeno televisivo que marcó no solo a Colombia sino a toda América Latina está de regreso, y lo hace con su artillería pesada. La expectativa por la cuarta temporada de “Sin senos sí hay paraíso” ha estado arriba, esto por los detalles compartidos por el elenco y por el retorno de sus personajes más queridos.

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Entre ellos Catalina Marín (Catalina la pequeña), interpretada por la talentosa Carolina Gaitán y por supuesto Majida Issa, quien también retoma su papel como La Diabla, después de haberse retirado y que en su lugar estuviera Kimberly Reyes. Esta vez, Carmen Villalobos fue la encargada de compartir algunas fotografías junto a estas dos figuras, pero también con Catherine Siachoque y Estefanía Gómez, posando con la complicidad y el magnetismo que las caracteriza.

Acompañando la fotografía, el grupo de actrices compartió un emotivo y empoderado mensaje que refleja la fuerza de su unión en esta nueva etapa: “Fantásticas, magníficas, éticas, exóticas, mágicas, místicas, únicas... SOMOS ICÓNICAS y Juntas somos imparables”. La publicación no solo celebra el regreso de la historia a las pantallas, sino el poder del talento femenino que ha sido el pilar de la producción desde sus inicios.

Un rodaje marcado por la resiliencia

Hace tan solo un mes, las grabaciones de la serie se vieron sacudidas por un lamentable y violento hecho de orden público que enlutó a la producción y obligó a un cese temporal de las actividades para asimilar la pérdida.

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Los trágicos hechos tuvieron lugar en el sector de Los Laches, ubicado en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Según la información preliminar y los reportes judiciales entregados en su momento, un hombre atacó con un arma blanca a otro sujeto sin mediar palabra en plena vía pública, lo que desencadenó una riña de grandes proporciones en la zona donde se encontraba desplegado el equipo técnico.

El enfrentamiento civil dejó un saldo fatal de tres personas muertas, entre ellos dos queridos integrantes del equipo de producción de la serie y el presunto atacante. A pesar del dolor que significó este golpe para el proyecto, el regreso de Carolina Gaitán y sus compañeras demuestra el compromiso de la producción por honrar la memoria de sus compañeros de trabajo a través del arte.

¿De qué va a tratar la nueva entrega de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

La nueva entrega de la saga, retoma el título original de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y se centrará en una trama más oscura y contemporánea que explota el peligroso submundo del webcam en Medellín. La historia mostrará a una Catalina Santana (Carmen Villalobos) que, tras intentar reconstruir su vida junto al “Titi” (Gregorio Pernía), debe infiltrarse en una red criminal vinculada a carteles mexicanos para proteger a su familia y rescatar a mujeres vulnerables.