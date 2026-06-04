Migración Colombia prevé 91.000 viajes adicionales por el Mundial 2026: estas son las recomendaciones

La temporada de vacaciones de mitad de año tendrá un movimiento adicional importante por cuenta de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Migración Colombia proyecta que miles de colombianos saldrán del país para acompañar a la Selección Colombia en el torneo, lo que aumentará el flujo de pasajeros en las principales terminales aéreas del país.

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De acuerdo con el comunicado oficial de Migración Colombia, la temporada vacacional iniciará el 12 de junio y se extenderá hasta el 21 de julio de 2026. Durante ese periodo, el Centro Conjunto de Análisis Migratorio, CECAM, prevé 91.000 movimientos migratorios adicionales de salida hacia los tres países sede del Mundial: 63.000 hacia Estados Unidos, 22.000 hacia México y 6.000 hacia Canadá.

Más de 2,48 millones de movimientos migratorios

El impacto no será menor. Según la entidad, entre junio y julio de 2026 se proyectan más de 2,48 millones de movimientos migratorios, distribuidos en 1,27 millones de entradas y 1,21 millones de salidas internacionales. Además, el 43 % de esos movimientos correspondería a ciudadanos extranjeros, en un incremento del 11 % frente a 2025.

“Históricamente la temporada de mitad de año constituye uno de los periodos de mayor dinamismo en la movilidad internacional de colombianos y extranjeros”, explicó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

El dato demuestra que la mezcla entre vacaciones escolares, turismo internacional y Mundial podría poner a prueba la capacidad operativa de los aeropuertos, especialmente en los días de mayor flujo. Dicho en otras palabras, si va a viajar, mejor no dejar nada para última hora.

El Dorado será el aeropuerto con mayor movimiento

El Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, será la principal terminal aérea de movilidad internacional con ocasión del Mundial 2026. Migración Colombia proyecta que por este puesto de control se movilice el 55 % de los viajeros, con un promedio diario que pasaría de 35.000 viajeros registrados en 2025 a cerca de 42.000 en 2026.

En Medellín también se espera un aumento significativo. En el Aeropuerto Internacional José María Córdova, el promedio diario pasaría de 11.500 viajeros a 13.300, con máximos de hasta 15.000 pasajeros en los días de mayor flujo.

Por su parte, el aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena, pasaría de un promedio de 4.900 movimientos migratorios diarios a 5.400 viajeros, con máximos de hasta 5.600 pasajeros en las jornadas de mayor movimiento.

Recomendaciones para quienes viajarán

Migración Colombia también entregó varias recomendaciones para evitar contratiempos en medio de esta temporada. La entidad pidió a los viajeros revisar con anticipación sus documentos de viaje, presentarse con tres horas de anticipación para vuelos internacionales, diligenciar CheckMig antes de llegar al aeropuerto y usar Biomig para agilizar el paso por los controles migratorios.

La recomendación también aplica para familias que viajarán con menores de edad. En esos casos, la entidad recordó la importancia de verificar previamente los requisitos para la salida de niños, niñas y adolescentes del país.

En Medellín, Migración Colombia aseguró que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Turismo de Medellín, Airplan y ProAntioquia para promover el uso de Biomig y optimizar los tiempos de atención en el José María Córdova.

Por ahora, el llamado de las autoridades es claro: el Mundial moverá emociones, camisetas y maletas, pero también exigirá preparación. Revisar documentos, diligenciar formularios y llegar con tiempo al aeropuerto puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y un verdadero dolor de cabeza antes de abordar.