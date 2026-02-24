FILBo 2026: ‘Escucharnos es leernos’, la invitación a hacer una pausa a través de los libros

Bajo el lema ‘Escucharnos es leernos’, la Feria propone una experiencia centrada en la escucha, el diálogo y la construcción colectiva a través de la lectura.

Organizada por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, la FILBo 2026 tendrá como País Invitado de Honor a la India, una nación multicultural cuya milenaria tradición literaria dialogará con el público colombiano en 23 pabellones distribuidos en 60.000 metros cuadrados.

‘Escucharnos es leernos’: una pausa en medio del ruido

El eje temático de este año invita a detenerse en la escucha y el silencio como actos creativos. La lectura se plantea como un espacio de encuentro donde la empatía, la diversidad y la imaginación se convierten en herramientas para reconocernos en la palabra del otro.

Adriana Ángel Forero, directora de la Feria, ha señalado que esta edición busca consolidar a la FILBo como un escenario donde autores, lectores y profesionales del libro dialoguen y compartan miradas sobre el mundo, transformando historias individuales en experiencias colectivas.

Por su parte, Tatiana Rudd, jefe de proyecto de Corferias para la FILBo, subraya que la Feria es un espacio para el pensamiento crítico y el intercambio nacional e internacional, consolidado durante 38 años como uno de los eventos culturales más importantes del país.

India, País Invitado de Honor en la FILBo 2026

Por primera vez, la India será el País Invitado de Honor de la FILBo. Considerada un subcontinente por su diversidad cultural, religiosa y lingüística, la nación asiática presentará una muestra de su riqueza histórica, filosófica y literaria.

La participación de la India también fortalece los lazos culturales con Colombia y posiciona a la FILBo como una de las plataformas literarias más dinámicas de América Latina.

Invitados internacionales confirmados

La edición 2026 contará con una destacada nómina de autores y pensadores internacionales:

Patricio Pron , ganador del Premio Alfaguara 2019 por Mañana tendremos otros nombres .

, ganador del Premio Alfaguara 2019 por . Roxana Morduchowicz , experta en educación y tecnología.

, experta en educación y tecnología. John Sellars , especialista en estoicismo y filosofía helenística.

, especialista en estoicismo y filosofía helenística. Fabián Rivas , referente de la literatura infantil chilena.

, referente de la literatura infantil chilena. Ana Alcolea y Júlia Salander .

y . Benoît Coquil .

. Dhalia de la Cerda .

. Gonzalo García Barcha , tipógrafo e hijo de Gabriel García Márquez.

, tipógrafo e hijo de Gabriel García Márquez. Anna Starobinets, conocida como “La Reina del Terror” en Rusia.

Voces nacionales en la FILBo 2026

Colombia también tendrá una presencia destacada con autores de distintas regiones y generaciones:

Mary Grueso , primera mujer afro en integrar la Academia Colombiana de la Lengua.

, primera mujer afro en integrar la Academia Colombiana de la Lengua. Andrea Cote , profesora y autora de Fervor de tierra .

, profesora y autora de . Felipe Restrepo Pombo , Premio Simón Bolívar de Periodismo 2021.

, Premio Simón Bolívar de Periodismo 2021. Raeioul , artista con exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Medellín.

, artista con exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Diana Obando, autora enfocada en memoria histórica y reparación colectiva.

Efemérides literarias: memoria y vanguardia

La FILBo 2026 también será escenario de importantes conmemoraciones:

El centenario de Suenan timbres de Luis Vidales , obra clave del vanguardismo colombiano.

de , obra clave del vanguardismo colombiano. Los 50 años del fallecimiento de Gonzalo Arango , fundador del Nadaísmo.

, fundador del Nadaísmo. Homenajes a León de Greiff y al centenario del nacimiento de Rocío Vélez de Piedrahíta.

FILBo 2026: epicentro de negocios editoriales en América Latina

Más allá de la programación cultural, la FILBo se consolida como un motor económico para la industria editorial.

El Salón Internacional de Negocios, que se realizará el 27 y 28 de abril, permitirá la negociación de compra y venta de derechos. En la edición anterior se concretaron 1.275 citas de negocios con una expectativa cercana a los cinco millones de dólares.

El Fellowship Program traerá cinco agentes literarios internacionales, fortaleciendo la circulación de la literatura colombiana en nuevos mercados. Además, se desarrollarán espacios especializados como el Encuentro Internacional de Bibliotecarios, el Foro de Traducción Editorial, el Foro de Profesionales del Cómic y el Seminario Internacional de Derechos de Autor, entre otros.

Una Feria para todos

Durante 14 días, la FILBo 2026 ofrecerá actividades para niños, jóvenes y adultos; debates académicos, lanzamientos de libros, clases magistrales, ilustración, cómic y encuentros profesionales.

Con ‘Escucharnos es leernos’, la Feria Internacional del Libro de Bogotá invita a transformar el silencio en diálogo y la lectura en un puente para comprendernos mejor como sociedad. En un mundo marcado por la inmediatez, la FILBo propone hacer una pausa y reencontrarnos en las palabras.