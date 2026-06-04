Este es el sobrino de Yeison Jiménez que podría ser su reemplazo; le hizo emotivo homenaje

La música popular colombiana sigue viviendo el duelo por la muerte de Yeison Jiménez, pero también ha empezado a encontrar pequeños momentos en los que su memoria vuelve a sentirse viva sobre el escenario. Eso fue lo que ocurrió con la presentación de Julián Jiménez, sobrino del fallecido artista, quien le rindió un sentido homenaje durante los Premios Mi Bar El Magazine.

El momento dio de qué hablar en redes sociales, no solo por la carga emocional del homenaje, sino porque varios seguidores empezaron a señalar que Julián podría ser una de las personas llamadas a mantener vivo el legado de “El Aventurero”, como era conocido Yeison Jiménez por muchos de sus fanáticos.

En el video compartido en Instagram se ve a Julián interpretando música popular en medio de una presentación cargada de sentimiento, con un ambiente que conectó inmediatamente con quienes todavía recuerdan al cantante caldense y su impacto dentro del género.

Que no se cuenten en la calle 🟢 📲 >>> A familia de Yeison Jiménez le llegó una buena ‘plata’ tras éxito con un lucrativo negocio

Julián Jiménez emocionó con homenaje a Yeison Jiménez

La presentación tuvo un ingrediente especial: no se trató simplemente de cantar una canción, sino de hacerlo desde el vínculo familiar y desde el peso emocional que dejó la partida de Yeison. Por eso, muchos usuarios reaccionaron destacando el parecido artístico, la fuerza interpretativa y la posibilidad de que Julián siga abriéndose camino dentro de la música popular.

Eso sí, hablar de “heredero” o “reemplazo” siempre es delicado, sobre todo cuando se trata de un artista que marcó tanto a sus seguidores. Yeison Jiménez fue una de las voces más importantes de la música popular colombiana y su muerte, ocurrida en enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá, generó conmoción nacional. El artista tenía 34 años y venía de lograr hitos como llenar escenarios de gran formato en Colombia.

Tras su fallecimiento, varios homenajes han buscado mantener viva su memoria. Uno de ellos fue la canción “El aventurero en el cielo”, lanzada como tributo póstumo por artistas cercanos al género, en una despedida que recordó su carisma, su historia de superación y el cariño que había logrado construir con el público.

¿Será Julián quien continúe el camino de “El Aventurero”?

La aparición de Julián Jiménez generó conversación porque llega en un momento en el que los seguidores de Yeison siguen pendientes de qué pasará con su música, su banda y su legado. De hecho, Tropicana reportó recientemente que se abrió un proceso para escoger una nueva voz para la agrupación de Yeison, conocida como “El Aventurero”, aunque el objetivo, según lo dicho por el entorno del proyecto, no sería encontrar un reemplazo directo, sino alguien con estilo propio que ayude a preservar su memoria musical.

Yeison Jiménez - Sonia Restrepo Captura" Expediente Final - Caracol

También hubo voces críticas frente a esa idea. El productor Georgy Parra, quien trabajó con Yeison, se mostró en desacuerdo con el reality para elegir nuevo vocalista y aseguró que el artista es “irremplazable”, según recogió Tropicana.

Por eso, lo de Julián Jiménez se siente distinto para varios fanáticos. Al ser familiar de Yeison, su presentación no fue vista únicamente como una oportunidad artística, sino como un homenaje desde la sangre, el cariño y la memoria.

No se lo puede perder 🟢 📲 >>> “Soy paciente psiquiátrico”, Luis Alfonso al hablar de su salud mental y cómo la muerte de Yeison Jiménez le afectó

Todavía es temprano para decir si será él quien cargue con una parte importante del legado de “El Aventurero”. Lo que sí quedó claro es que su presentación tocó fibras, movió comentarios y volvió a poner sobre la mesa una idea que sigue sonando entre los seguidores: la voz de Yeison no se reemplaza, pero su historia puede seguir caminando en quienes lo amaron, lo escucharon y hoy deciden cantarle.