El nuevo mapa del sabor en Colombia: así cambian las preferencias de los consumidores

El mapa gastronómico de Colombia atraviesa una transformación profunda. Cada vez más, las ciudades intermedias están ganando protagonismo frente a las grandes capitales, consolidándose como nuevos epicentros de innovación culinaria, crecimiento digital y preferencia del consumidor.

Así lo revelan los resultados de la tercera edición de los Premios Bigote Dorado de Rappi, que reunió más de 160.000 votos, 640 restaurantes nominados y 8 categorías que reflejan las tendencias reales del delivery en el país.

Más allá de una premiación, el evento se ha convertido en una radiografía del consumo gastronómico digital en Colombia, donde las plataformas tecnológicas están redefiniendo la visibilidad, el alcance y el crecimiento de miles de negocios.

Ciudades intermedias: el nuevo motor gastronómico de Colombia

Uno de los hallazgos más relevantes de esta edición es el ascenso de restaurantes provenientes de ciudades como Pereira, Bucaramanga, Santa Marta, Ibagué y Villavicencio, que hoy compiten directamente con grandes cadenas nacionales.

Este fenómeno evidencia un cambio estructural: la gastronomía ya no depende exclusivamente de Bogotá, Medellín o Cali para lograr reconocimiento masivo. Ahora, el crecimiento digital permite que negocios locales escalen rápidamente gracias al delivery.

La plataforma ha sido clave en esta transformación, conectando a miles de restaurantes con nuevos públicos y ampliando su alcance a nivel nacional.

Los favoritos de los colombianos en delivery

Más allá del crecimiento regional, la edición también confirmó el dominio de marcas consolidadas en el ecosistema gastronómico digital:

El Corral se consolidó como uno de los grandes ganadores, liderando categorías como hamburguesas y destacándose en entregas rápidas.

Crepes & Waffles reafirmó su posición como una de las marcas más queridas en sabores del mundo.

Frisby y Domino’s Pizza mantuvieron su liderazgo en categorías altamente competitivas como pollo y pizza.

Juan Valdez Café se consolidó como referente en consumo cotidiano y antojos.

Fuego Burger By Westcol fue reconocido como restaurante revelación, destacando el auge de marcas digitales emergentes.

Estas marcas reflejan cómo la conveniencia, la velocidad y la afinidad de marca siguen marcando las decisiones de consumo en el país.

El sabor de las regiones: diversidad que impulsa el crecimiento

La participación de 60 ciudades permitió evidenciar la riqueza gastronómica regional y el fortalecimiento de ecosistemas locales.

Región Suroccidente

Cali, Jamundí, Yopal, Palmira y Yumbo mostraron una oferta diversa con restaurantes como Sushi Break Cali, King Papa Cali y Panadería Kuty, que destacan en categorías como comida rápida, asiática y antojos.

Región Centro

Bogotá y alrededores consolidan su liderazgo con propuestas como Osaki, Home Burgers y Archies, referentes en sus respectivas categorías.

Antioquia y Eje Cafetero

Medellín, Pereira, Manizales y Armenia fortalecen su identidad gastronómica con marcas como Keizaki Sushi, La Miguería y Fogón y Leña, que reflejan una cocina local en expansión digital.

Región Costa

Barranquilla, Cartagena y Santa Marta destacan por su diversidad con propuestas como Mr Chuzz, Piko & Rico y Bendito Burrito, que evidencian el crecimiento del consumo en el Caribe.

Santander

Bucaramanga y su área metropolitana consolidan una escena fuerte con Hamburguesas El Garaje, Zirus Pizza y Jarris como protagonistas.

Ciudades intermedias: el gran fenómeno

Villavicencio, Cajicá, Zipaquirá, Pasto y Neiva muestran el mayor crecimiento relativo, con restaurantes como Burgerpop, Napole’s Pizza y Mafia Red Tacos, confirmando el auge de emprendimientos regionales con alcance nacional.