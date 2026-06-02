¿Ya no es lo mismo? 4 señales que evidencian que él está pensando en otra mientras tiene intimidad contigo

Si quieres saber si tu pareja piensa en otra entonces debes estar alerta a estas señales

Si sientes que tu pareja está contigo en cuerpo, pero no en mente y que cuando tienen relaciones parece que no fuera el mismo, puede ser que exista otra mujer y esté pensando en ella.

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Cuando comienzas a tener estas sospechas, debes fijarte en algunas señales o comportamientos que tenga, que lo dejan en evidencia y prueban que tiene a otra en mente, aunque esté en un momento de intimidad contigo.

Así que si lo quieres descubrir y saber si tiene a otra y está pensando en ella, te decimos cuáles señales lo delatan.

4 señales que evidencian que él está pensando en otra mientras tiene intimidad contigo

No te besa ni te acaricia

Cuando un hombre no te besa ni te acaricia durante las relaciones, y mucho menos tiene gestos románticos, es porque tiene a otra en mente y solo tiene sexo contigo.

Y es que cuando un hombre está enamorado y ve ese momento especial como algo más que sexo es muy romántico y te da muchos besos, caricias o abrazos y si no lo hace, sin duda tiene a otra en mente.

Mira a otro lado

Otra señal que evidencia que tu pareja está pensando en otra cuando tiene relaciones contigo es que mira hacia otro lado y no te mira a ti.

Un hombre que solo tiene ojos para ti te mirará siempre, especialmente en este momento de intimidad, pero si no lo hace, es porque hay otra.

Se viste apenas terminan el acto

Otra forma de saber que tu pareja tiene a otra en mente es que a penas termina el acto sexual se viste de inmediato y se va.

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Un hombre que está enamorado de ti no se va apenas terminan, pues siempre quieren un momento romántico y especial, pero si no lo hace es porque te ve como alguien pasajero.

Mira el celular

Y por último si quieres saber si tiene a otra y piensa en ella mientras intiman, debes fijarte si revisa el celular en cada momento, ya sea cuando tienen relaciones o al terminar.

Aunque te diga que se trata de trabajo, o que es alguien de la familia o algún amigo, nadie le presta atención cuando tiene relaciones con alguien que ama, así que no le creas.