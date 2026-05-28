“¿Tú crees que yo me voy a meter con esta gente?”: Aida Victoria Merlano habló sobre la familia Char con Santiago Botero

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de protagonizar una transmisión en vivo junto al candidato presidencial Santiago Botero, en la que terminaron hablando sobre política, corrupción y poder en Colombia. Aunque la conversación comenzó enfocada en temas relacionados con la campaña presidencial y la situación del país, un inesperado comentario sobre la familia Char terminó robándose toda la atención y generando miles de reacciones en internet.

Le puede interesar: Aida Victoria enterneció a sus fans con reencuentro con su hijo tras su polémico paso por ‘La Mansión VIP’

El momento ocurrió cuando Santiago Botero hablaba sobre las élites políticas y económicas que, según él, han concentrado poder durante décadas en distintas regiones del país. En medio de su reflexión, mencionó directamente a la familia Char, uno de los grupos políticos y empresariales más influyentes del Caribe colombiano.

Aida Victoria Merlano frenó a Santiago Botero tras comentario sobre la familia Char y desató polémica

Durante la transmisión, el candidato sostuvo que algunas personas que ya cuentan con grandes fortunas continúan buscando espacios de poder para aumentar su influencia política y económica. En ese contexto lanzó una afirmación que provocó una inmediata reacción de Aida Victoria.

“Tú hablas de que la gente cuando tiene dinero no le interesa el poder para enriquecerse, pero mira a los Char, que han tenido tanta plata y tienen esa necesidad de seguirse beneficiando del poder, porque ellos hacen trampa”, expresó Santiago Botero durante el en vivo.

Las palabras del candidato generaron un evidente momento de incomodidad en la influencer barranquillera, quien rápidamente interrumpió la conversación apelando al humor y a su característico tono irreverente.

“Cámara, pongan un letrero que diga: ‘Las opiniones de la persona que tengo al lado no representan mis opiniones personales’”, dijo entre risas, desatando inmediatamente una ola de comentarios en redes sociales.

Para leer: “Tanto que habla del empoderamiento”: Critican a Aida Victoria por tener relaciones en baño de ‘La Mansión VIP’

Sin embargo, la creadora de contenido fue más allá y explicó, también en tono humorístico, por qué prefería mantenerse alejada de cualquier discusión relacionada con el poderoso grupo político.

“Te soy sincera, a mí me da tanto pánico un balinazo, me da como susto. Yo soy buena para la conversación, pero para la bala no”, comentó Aida Victoria Merlano mientras soltaba carcajadas durante la transmisión.

El fragmento rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios compartieron memes, comentarios y reacciones sobre la espontánea respuesta de la influencer.

Después del comentario, Santiago Botero insistió en preguntarle directamente qué pensaba sobre la familia Char. No obstante, Aida Victoria volvió a esquivar cualquier postura política o crítica directa y decidió responder nuevamente con humor.

“Arturo Char canta espectacular (...), ¿tú crees que yo me voy a meter con esta gente? No mi vida, primero hablo mal de los hijos del Chapo”, afirmó entre risas.

La frase terminó convirtiéndose en uno de los clips virales más compartidos de la jornada y despertó aún más comentarios debido al contexto que históricamente ha rodeado a la familia Merlano y a algunos integrantes del clan Char.

El episodio también revivió conversaciones en redes sobre el caso judicial relacionado con Aída Merlano, madre de la influencer, quien en distintas declaraciones ha mencionado a figuras políticas del Caribe dentro de investigaciones por presunta corrupción electoral en Colombia. Entre los nombres que han aparecido públicamente en ese proceso se encuentra el de Arturo Char.

Aunque durante la transmisión ni Aida Victoria ni Santiago Botero profundizaron en esos antecedentes judiciales, el momento bastó para que las redes sociales explotaran con interpretaciones, bromas y debates políticos.

En cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que destacaron tanto la reacción de Aida Victoria como la tensión que generó el tema durante la conversación en vivo.

La influencer, conocida por sus contenidos sobre estilo de vida, opinión y entretenimiento, suele protagonizar momentos virales por sus respuestas espontáneas y su manejo del humor frente a temas polémicos. Esta vez, su reacción frente a las menciones sobre la familia Char volvió a ubicarla entre las principales tendencias digitales del país.

Le puede interesar: ¿Romance a la vista? Aida Victoria protagonizó candente beso en ‘La Mansión VIP’

Mientras tanto, Santiago Botero continuó defendiendo durante la transmisión su postura crítica frente a las estructuras políticas tradicionales, en medio de una conversación que terminó dejando uno de los momentos virales más comentados de las últimas horas en Colombia.