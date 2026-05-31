Como una persona del común, Carlos Vives hizo fila en Unicentro para poder votar: “Que se pueda votar en libertad”

En una jornada electoral que ha paralizado al país este 31 de mayo de 2026, la presencia de figuras públicas en los puestos de votación se ha convertido en uno de los puntos de mayor atención para la ciudadanía. Sin embargo, en esta ocasión, no fue un político quien acaparó las miradas en el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, sino el ídolo del vallenato y embajador de la música colombiana ante el mundo, Carlos Vives.

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Lejos de los esquemas de seguridad que suelen rodear a los artistas de su talla, el intérprete de La Gota Fría llegó al puesto de votación con la intención de cumplir con su deber democrático, como cualquier otro ciudadano. El cantante se unió a la extensa fila de votantes, integrándose con los asistentes que, sorprendidos, no dudaron en capturar el momento con sus teléfonos móviles.

La sorpresa del artista fue evidente al observar la masiva afluencia de personas en las instalaciones de Unicentro, en Bogotá. A través de sus redes sociales, el cantante compartió una historia mientras hacia fila en lugar, pero también luciendo gorra, casco y gafas, por lo que no era tan fácil reconocerlo.

En el corto video, Vives compartió su asombro por el comportamiento electoral de los colombianos en este domingo decisivo: “Bueno, aquí estoy, toda mi vida he votado en Unicentro, pero miren esta fila, nunca había visto tanta gente votando, es impresionante”, comentó el samario mientras avanzaba con paciencia entre la multitud..

Un compromiso con la democracia

La presencia de figuras de la talla de Vives en los puestos de votación “de a pie” ha sido valorada positivamente por los usuarios en redes sociales, quienes destacan que, pese a su reconocimiento internacional, el cantante decidiera hacer la fila como cualquier otro ciudadano en lugar de buscar beneficios o tratos especiales.

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Su participación se suma a la de otros personajes de la farándula nacional, en el caso de Vives, su presencia en las urnas refuerza la tendencia de una jornada electoral que, al menos hasta el mediodía, se destaca por una participación histórica, donde el común denominador ha sido el deseo de los colombianos de incidir, a través del voto, en el destino del país para los próximos años.

Mientras el conteo final se acerca, el gesto de figuras públicas como Vives sirve como recordatorio de que, independientemente de la fama, la jornada de hoy convoca a todos los colombianos por igual.