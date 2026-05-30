“No eche mucho al norte”: el particular pedido de Gustavo Petro durante la entrevista en ‘Por la Ventana Podcast’

En un formato que se aleja de la solemnidad de los palacios presidenciales, el presidente Gustavo Petro protagonizó una de las entrevistas más comentadas de las últimas semanas. El jefe de Estado fue el invitado especial en ‘Por la Ventana Podcast’, un espacio que se caracteriza por su informalidad, donde la conversación fluye mientras los protagonistas recorren la ciudad a bordo de un vehículo.

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Cuando el vehículo transitaba por las calles capitalinas, surgió un momento de tensión cómica que rápidamente viró hacia una reflexión política. Al ser consultado sobre la ruta a seguir, el presidente Petro lanzó una advertencia directa: “Si vamos de aquí para el norte, le tiran una piedra al carro. Tiene que tener cuidado”.

El mandatario, fiel a su estilo espontáneo, añadió un matiz preocupante al contexto político actual: “En estas épocas, las pasiones están por encima de la razón… no eche mucho al norte, porque no respondo”. Ante la insistencia sobre por qué evitar esta zona de la ciudad, Petro fue específico al señalar que, si bien en sectores cercanos a la calle 127 aún cuenta con apoyo, existe “un pedacito más allá” donde el rechazo hacia su administración es evidente y, según sus palabras, potencialmente hostil.

¿Polarización o realidad política?

Aprovechando la informalidad del entorno, los conductores del espacio le preguntaron al mandatario sobre las razones detrás de la desaprobación que sectores de la ciudadanía manifiestan hacia su gestión. Lejos de esquivar el cuestionamiento, Petro ofreció un análisis sobre la estructura de clases y los intereses en juego.

El presidente planteó que la percepción pública depende intrínsecamente de la posición social y económica de quien evalúa su gobierno. “Si usted defiende intereses de gente privilegiada, pues lo quieren ellos, pero no lo quiere el resto de la gente”, argumentó Petro. Para el jefe de Estado, la tensión política actual no es un hecho fortuito, sino una consecuencia inevitable de sus reformas.

“No es que no se pueda beneficiar a todos, es que en el corto plazo la gente privilegiada tiene que perder algo de sus ganancias, y eso es terrible para ellos”, sentenció. La aparición en ‘Por la Ventana Podcast’ permite ver a un presidente fuera de los micrófonos oficiales y los protocolos habituales.

Para algunos ven sus palabras son una muestra de la división social que atraviesa Colombia, otros interpretan el comentario sobre el norte de Bogotá como una estrategia de cercanía y honestidad brutal sobre su realidad política.