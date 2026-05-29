Resultados Lotería de Bogotá y Quindío: números ganadores del sorteo de este 28 de mayo

(Balotas creadas con Chat GPT y logos de las loterías tomados de redes sociales el 8 de enero del 2026)

La suerte volvió a moverse en Colombia con una nueva jornada de sorteos de lotería. Como ocurre cada semana, miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, dos de los juegos de azar más consultados por quienes esperan que su número sea el que cambie la noche.

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Aunque para muchos comprar lotería es una tradición familiar, para otros se ha convertido en una pequeña ilusión semanal: revisar el billete, comparar las cifras y confirmar si hubo premio mayor, seco o aproximación. Por eso, si participó en alguno de estos sorteos, aquí puede consultar los resultados oficiales.

Resultado de la Lotería de Bogotá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá del sorteo realizado fue:

Número ganador:

Serie:

De acuerdo con la información oficial de la Lotería de Bogotá, los jugadores deben revisar el número completo, la serie y las condiciones del sorteo antes de reclamar cualquier premio.

Resultado de la Lotería del Quindío

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Quindío del sorteo realizado fue:

Número ganador:

Serie:

¿Qué hacer si tiene un billete ganador?

Si su billete coincide con alguno de los números premiados, debe conservarlo en perfecto estado y comunicarse con la lotería correspondiente para conocer el proceso de reclamación. En general, las entidades solicitan presentar el billete original, documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para el pago del premio.

También es importante tener en cuenta que los premios de lotería pueden estar sujetos a descuentos o retenciones de ley, por lo que el valor final recibido podría ser diferente al monto anunciado inicialmente.