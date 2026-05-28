El Campín también se prepara para las elecciones: será punto de capacitación para la biometría electoral en Bogotá

El Estadio Nemesio Camacho El Campín no solo se alista para recibir fútbol, conciertos y grandes eventos culturales. En el último fin de semana de mayo, el escenario también hará parte de la preparación logística de las elecciones presidenciales en Bogotá, una jornada clave para organizar parte del personal que estará detrás de la operación electoral en la capital.

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Entre el 30 y el 31 de mayo, el estadio recibirá una jornada de capacitación liderada por la Registraduría Nacional, en la que participarán entre 4.500 y 6.500 personas encargadas de operar equipos de biometría electoral en diferentes.

La actividad se desarrollará principalmente en las graderías del costado oriental, mientras las zonas de acceso norte y los parqueaderos del complejo funcionarán como puntos de apoyo logístico para la movilización del personal hacia distintas localidades de Bogotá.

¿Para qué servirá esta capacitación en El Campín?

La biometría electoral es una herramienta que permite verificar la identidad de los votantes mediante el cotejo de huellas dactilares. Para que este proceso funcione correctamente durante la jornada electoral, se requiere personal capacitado en el manejo de los equipos tecnológicos instalados en los puestos de votación.

Por eso, la preparación previa se convierte en una parte clave de la operación. No se trata únicamente de reunir personas en un mismo espacio, sino de garantizar que quienes estarán a cargo de estos dispositivos conozcan sus tareas, los protocolos y la forma en que deben actuar durante la jornada.

El operativo en Bogotá hace parte de una preparación nacional más amplia. De acuerdo con información reciente atribuida a la Registraduría Nacional, cerca de 860.000 jurados de votación cumplen labores fundamentales dentro del proceso electoral, como atender las mesas, contar votos y diligenciar actas.

Como administrador del escenario, Sencia pondrá a disposición la infraestructura necesaria para el desarrollo de esta actividad, ampliando el uso tradicional del estadio más allá de los eventos deportivos y culturales.

“El estadio es un espacio para todos y de todos. Por eso, además de albergar eventos deportivos y culturales, Sencia quiere contribuir al desarrollo de actividades que fortalezcan la participación ciudadana y las instituciones y por ello facilitar este tipo de encuentros es una manera de poner la infraestructura al servicio de Bogotá y del país”, aseguró Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

¿La actividad afectará el partido de la Selección Colombia?

Según la información suministrada, la capacitación no afectará la preparación del partido de despedida de la Selección Colombia contra Costa Rica, programado para el 1 de junio. Las actividades se realizarán en espacios independientes del terreno de juego y con accesos diferenciados para los asistentes.

De esta manera, mientras el país se prepara para una nueva jornada electoral, El Campín también tendrá un papel dentro de la operación democrática en Bogotá. Esta vez, su aporte no estará en una cancha llena ni en una tarima encendida, sino en la logística previa de uno de los ejercicios ciudadanos más importantes del país.