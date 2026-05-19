Daniela Ospina se confesó sobre la compleja situación que venía atravesando con su hija, Salomé Rodríguez

Daniela Ospina es una empresaria, modelo y figura pública colombiana reconocida por su trayectoria en el mundo del deporte, la moda y los negocios. Antes de dedicarse al modelaje, fue jugadora profesional de voleibol, lo que le dio una disciplina y visibilidad que luego trasladó a su carrera en medios. También estuvo casada con el futbolista James Rodríguez, con quien tuvo a su primera hija.

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Se trata de Salomé Rodríguez, quien tiene 12 años y que a tan corta edad ha seguido los pasos de sus padres en el deporte. Esta vez, fue tema de conversación durante una entrevista de Ospina con ‘La Red’, en la que analizaron el impacto físico y psicológico que ha generado en los menores de edad, la creciente tendencia en la que niñas de corta edad se someten a extensas y complejas rutinas de cuidado de la piel, conocidas como skincare.

En medio del diálogo, Ospina abrió su corazón y aseguró que esta problemática no le es ajena, pues la ha experimentado de primera mano con su hija mayor, Salomé Rodríguez. Según explicó la empresaria, con el paso del tiempo comenzó a notar un interés desmedido por parte de la menor hacia diferentes productos cosméticos y dermatológicos que son promocionados masivamente en plataformas como TikTok e Instagram.

La situación escaló a tal punto que la modelo se vio en la obligación de intervenir y poner un límite claro. Ospina señaló que tuvo una conversación honesta con Salomé, en la que le explicó que existen productos que su piel infantil simplemente no necesita y que, además, tienen un valor comercial muy elevado en el mercado.

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La empresaria le recalcó a la menor la importancia de valorar el trabajo y el esfuerzo económico que requiere adquirir este tipo de artículos de lujo, haciendo hincapié en que se trataba de elementos innecesarios que, según indicó, a veces ni ella misma utiliza en su cotidianidad.

¿Quién es el exesposo de Daniela Ospina?

Este nuevo capítulo en la vida amorosa de la antioqueña llega años después de su mediática relación con el futbolista James Rodríguez, con quien contrajo matrimonio por lo civil el 24 de diciembre de 2010 cuando apenas tenían 18 y 19 años. El vínculo legal y sentimental entre los deportistas se extendió por seis años, periodo en el que nació su hija Salomé; sin embargo, en julio de 2017, la pareja sorprendió al país al anunciar su separación oficial.Tras algunos años de soltería y crecimiento personal, Daniela vuelve a apostar por el matrimonio, esta vez sellando su historia con Gabriel Coronel tanto por lo civil como ante la iglesia.