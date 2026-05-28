“Ahora estoy en separación de bienes”. Petro se confesó sobre su vida sentimental con la influenciadora Mildre Cartagena

Foto “ahora estoy en separación de bienes”: Gustavo Petro sorprendió al hablar de su vida personal con Mildre Cartagena.

A menos de dos meses de abandonar la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras una entrevista con la influenciadora cartagenera Mildre Cartagena, en la que terminó hablando no solo de política y de su futuro después de la Presidencia, sino también de aspectos personales relacionados con su situación sentimental y económica.

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La conversación, que inicialmente giraba alrededor de lo que hará el mandatario una vez termine su gobierno, tomó un tono más relajado y espontáneo cuando la creadora de contenido comenzó a bromear con el jefe de Estado sobre relaciones, vacaciones y hasta posibles planes fuera del país.

Gustavo Petro habló de su situación sentimental, lanzó pulla a Uribe y causó revuelo en redes

Durante la entrevista, Mildre Cartagena le confesó al presidente que se sentía nerviosa hablando con él y le contó detalles de su vida personal. “Hace rato no me sentía tan nerviosa con un hombre”, le dijo entre risas, antes de revelar que actualmente es madre soltera luego de separarse de su exesposo.

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En medio del tono informal de la charla, la influenciadora le preguntó directamente a Petro si seguiría en la política una vez deje la Presidencia. El mandatario respondió de manera tajante y aprovechó para lanzar una pulla al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“No, yo no voy a hacer un viejo cansón como Uribe”, expresó Petro, agregando que no quiere convertirse en una figura que permanezca permanentemente opinando o interfiriendo en la vida política nacional después de dejar el poder.

El mandatario incluso ironizó sobre ese escenario y aseguró que no quiere terminar “con una escoba saliendo a fregar unos jovencitos que pintan una pared”, comentario que rápidamente generó reacciones en redes sociales por la referencia al exmandatario.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Mildre Cartagena le sugirió que, tras dejar la Presidencia, se fuera de vacaciones a Dubái para desconectarse de la política y del país.

Fue entonces cuando Gustavo Petro habló sobre las dificultades que, según explicó, enfrenta actualmente debido a sanciones internacionales y a su situación patrimonial. “Primero que todo, yo estoy en la lista, que me metió Trump”, afirmó en tono relajado.

Acto seguido lanzó la frase que más repercusión ha tenido en redes sociales. “Ahora estoy en separación de bienes, o sea que voy bien”, comentó entre risas durante la conversación.

La afirmación provocó inmediatamente la reacción de Mildre Cartagena, quien respondió en tono humorístico diciéndole que estaba “más enyardado” que ella. Petro siguió el juego y bromeó con la posibilidad de hacer “una sociedad” entre ambos.

La entrevista continuó con comentarios espontáneos y bromas relacionadas con el hijo de la influenciadora, quien buscaba ayuda laboral. En medio del diálogo, Mildre incluso se sentó junto al mandatario para tomarse fotografías y provocar celos a su exesposo.

“Para que él crea y diga: ‘Carajo, me cambió por el presidente’”, comentó entre risas la creadora de contenido, mientras Petro seguía el tono relajado de la conversación.

El video rápidamente comenzó a viralizarse en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios reaccionaron tanto a las declaraciones políticas del mandatario como a los comentarios sobre su vida personal.

La entrevista también volvió a poner sobre la mesa el futuro político de Gustavo Petro. Aunque el presidente insistió en que no continuará en la política activa después de agosto, sus declaraciones generaron debate entre seguidores y críticos, especialmente por la comparación que hizo con Álvaro Uribe.

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Con el final de su mandato cada vez más cerca, Petro deja abierta la incógnita sobre cuál será su próximo paso fuera de la Presidencia. Mientras tanto, la entrevista con Mildre Cartagena terminó mostrando una faceta más relajada y personal del mandatario, en medio de una conversación que rápidamente se convirtió en uno de los contenidos virales más comentados de las últimas horas en Colombia.