Final masculina en ‘La Casa de los Famosos Colombia 3’: así puede votar por Alejandro, Tebi, Juanda o Valentino

Después de varios meses de convivencia, peleas, alianzas, estrategias y momentos que dieron de qué hablar en redes sociales, ‘La Casa de los Famosos Colombia 3’ entró oficialmente en su recta final. El reality de RCN ya tiene definidos a sus cuatro finalistas y, como era de esperarse, los fandoms están más activos que nunca para intentar llevar a su favorito hasta el último escalón. Así puede votar por su favorito.

Los famosos que siguen en competencia son Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro, cuatro participantes que llegaron hasta la última instancia luego de una temporada marcada por polémicas, eliminaciones, romances, discusiones y una que otra jugada que no pasó desapercibida para los televidentes.

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Tebi Bernal - Juanda Caribe Captura: RCN

Pero esta final tiene un detalle que la hace todavía más particular: por primera vez en la historia del formato en Colombia, la última etapa quedó conformada únicamente por hombres. En las temporadas anteriores siempre hubo al menos una mujer entre los finalistas, por lo que esta edición ya quedó marcada como una final inédita para el programa.

¿Cuándo será la final de ‘La Casa de los Famosos Colombia 3’?

La final de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ será el viernes 29 de mayo de 2026. Ese día se conocerá quién se queda con el título de ganador y con el premio económico que, según el mismo medio, asciende a 400 millones de pesos.

La expectativa está servida, sobre todo porque cada finalista llega con una base de seguidores que ha defendido su proceso dentro de la casa. Alejandro Estrada ha sido uno de los nombres más comentados por su recorrido dentro del reality y por su historia previa en televisión; Tebi Bernal ha generado conversación por sus movimientos estratégicos; Juanda Caribe conectó con parte del público desde el humor y Valentino Lázaro también ha mantenido a sus seguidores atentos a cada paso.

¿Cómo votar por el ganador de ‘La Casa de los Famosos Colombia 3’?

Quienes quieran apoyar a su participante favorito deben ingresar a la página oficial de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ y buscar el botón de votación para elegir al ganador de la tercera temporada.

El proceso, según la información publicada por Tropicana, consiste en entrar al sitio web del reality, iniciar sesión o registrarse si no se tiene una cuenta activa, seleccionar la foto del finalista favorito y confirmar el voto.

Un dato importante para los seguidores más intensos es que la votación se puede hacer de manera ilimitada, pero con una condición: cada usuario puede votar cada cuatro horas. Así que, como dicen por ahí, esto ya no solo depende del cariño por el participante, sino de la disciplina del fandom.

Los finalistas de La Casa de los Famosos que van por el premio

Los cuatro nombres que siguen en carrera son:

Alejandro Estrada

Tebi Bernal

Juanda Caribe

Valentino Lázaro

El ganador será definido por el público, como ha ocurrido en las temporadas anteriores del reality. En 2024, la primera edición fue ganada por Karen Sevillano, mientras que en 2025 el triunfo quedó en manos de Altafulla.

Ahora, con una final completamente masculina y con votaciones abiertas, ‘La Casa de los Famosos Colombia 3’ entra en sus horas más intensas. Los participantes ya hicieron lo suyo dentro de la casa, pero la última palabra la tendrán los televidentes. Y en este tipo de finales, los fandoms suelen sacar toda la artillería digital para que su favorito no se quede viendo la celebración desde la puerta.

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