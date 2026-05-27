“Sin medir distancias” tendrá nuevo video: el clásico de Diomedes Díaz celebra 40 años con homenaje de sus seguidores

Uno de los himnos más recordados de Diomedes Díaz vuelve a estar en conversación. “Sin medir distancias”, canción que marcó a varias generaciones de amantes del vallenato, tendrá un nuevo videoclip como parte de la celebración por sus 40 años, una iniciativa que busca reunir la memoria de los seguidores del ‘Cacique de La Junta’ alrededor de una de sus interpretaciones más sentidas.

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La propuesta fue impulsada por Sony Music, que abrió una convocatoria nacional para que los fanáticos de Diomedes participaran en la creación de un video inédito. La idea es que los seguidores envíen registros, recuerdos o muestras de cariño relacionadas con la música del artista, convirtiendo el homenaje en una pieza colectiva construida desde la emoción de quienes todavía cantan sus canciones.

¿Por qué “Sin medir distancias” sigue siendo tan importante?

“Sin medir distancias” fue lanzada en 1986 como parte del álbum Brindo con el alma, trabajo que Diomedes Díaz grabó junto al acordeonero Gonzalo Arturo ‘El Cocha’ Molina. Con el paso del tiempo, la canción se convirtió en una de esas piezas que dejaron de pertenecer solo a un disco para instalarse en la memoria popular.

Su fuerza está en la manera en la que habla del despecho, la distancia y la imposibilidad de cerrar una herida sentimental. Como ocurre con muchos clásicos vallenatos, la canción no necesita una explicación demasiado larga para conectar.

Por eso, el nuevo video no funciona únicamente como una pieza promocional. También es una forma de reconocer que el legado de Diomedes sigue vivo en la gente, en las reuniones familiares, en las parrandas, en las emisoras regionales y en esas listas de reproducción donde el vallenato tradicional sigue encontrando nuevos oyentes.

Un homenaje hecho por los fanáticos de Diomedes Díaz

Lo llamativo de esta iniciativa es que no se plantea como un videoclip convencional, sino como una construcción con participación de los seguidores. En lugar de mirar el legado de Diomedes solo desde el archivo o la nostalgia, la convocatoria busca que sean los mismos fanáticos quienes cuenten qué significa esta canción para ellos.

Ese gesto tiene sentido en la historia del vallenato. Pocas músicas en Colombia tienen una relación tan cercana con la memoria colectiva como el vallenato clásico. Las canciones se heredan, se dedican, se lloran y se celebran. En el caso de Diomedes Díaz, esa conexión es todavía más fuerte, porque su figura sigue generando devoción incluso años después de su muerte.

“Sin medir distancias” es, quizá, una de las canciones que mejor resume esa relación entre artista y público. Aunque habla de una herida íntima, terminó volviéndose una canción compartida por miles de personas que la han hecho parte de sus propias historias.