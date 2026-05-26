Rafael Santos reveló la curiosa costumbre íntima que tenía Diomedes Díaz

Diomedes Díaz sigue siendo uno de esos artistas de los que parece que siempre queda una historia por contar. Más allá de sus canciones, sus frases, sus amores, sus polémicas y ese lugar casi mítico que ocupa en el vallenato, quienes estuvieron cerca del ‘Cacique de La Junta’ siguen revelando detalles que ayudan a entender por qué su figura continúa generando tanta conversación entre sus seguidores.

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Esta vez fue Rafael Santos, uno de los hijos del cantante, quien volvió a poner sobre la mesa una anécdota familiar que, por lo inesperada, no tardó en llamar la atención. En un video publicado por Caracol TV en Facebook, el artista habló de algunos secretos y costumbres de su padre, entre ellos uno bastante particular: Diomedes Díaz no habría repetido los mismos calzoncillos.

¿Qué dijo Rafael Santos sobre Diomedes Díaz?

De acuerdo con el registro audiovisual compartido por Caracol TV, Rafael Santos reveló que su padre tenía una costumbre íntima muy marcada y que hacía parte de su manera de vivir la fama, el cuidado personal y hasta la imagen que proyectaba ante los demás.

El detalle que más llamó la atención fue que, según contó, Diomedes Díaz no usaba dos veces los mismos calzoncillos. Aunque la frase puede sonar curiosa, e incluso divertida para muchos de sus fanáticos, también habla de esa personalidad excesiva, particular y llena de rituales que durante años alimentó la leyenda alrededor del cantante vallenato.

Porque Diomedes Díaz nunca ha sido recordado únicamente como un cantante. Para muchos, fue un personaje lleno de símbolos: el diente de diamante, los saludos vallenatos, los versos dedicados, las historias de camerino, las frases espontáneas y una forma de vivir que parecía estar siempre entre lo extravagante y lo profundamente popular.

Rafael Santos, como hijo y heredero musical del cantante, ha sido una de las voces que mantiene esa memoria activa. Sus declaraciones suelen despertar nostalgia entre los seguidores del vallenatero, pero también curiosidad por esas historias que muestran una faceta más cercana, cotidiana y humana del artista.