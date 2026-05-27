Concejales le hicieron minuto de silencio a Diomedes Díaz por su cumpleaños antes de importante sesión

Diomedes Díaz Maestre es sin duda alguna uno de los más grandes artistas que ha parido Colombia, cantante que falleció hace ya 12 años y cuyo vacío aún no se ha podido llenar. Es tal la pasión por ‘El Cacique de la Junta’, que en la celebración de su natalicio un Concejo de un pueblo cundinamarqués decidió hacer un minuto de silencio en su honor.

Ya serán 69 calendarios los que tendría el intérprete de ‘Sin medir distancia’, de no haber fallecido aquel 22 de febrero. Sin importar su nula presencia en el plano terrenal, su fanaticada los sigue demostrando con cariño y afecto, incluso aquellos que hacen parte del ámbito político.

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Muestra de esto fue el video de varios concejales del municipio de Cachipay, quienes dentro de su lista de cosas para iniciar el día tenían establecido en su sección oficial hacer un minuto de silencio por la vida y obra de Diomedes, una escena que dio mucho de qué hablar en internet.

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¿Jugó estos números? Las cifras relacionadas con Diomedes Díaz que han ganado en loterías y chances

Diomedes Díaz sigue siendo uno de esos artistas que no se recuerdan solo con canciones, sino también con rituales, frases, promesas,flores en la tumba y hasta números que sus seguidores repiten cada vez que llega una fecha especial. Este 26 de mayo, día en el que el ‘Cacique de La Junta’ estaría cumpliendo 69 años, varios fanáticos volvieron a mover una conversación que desde hace años aparece entre los amantes del vallenato: los números relacionados con su vida que muchos juegan en el chance y la lotería.

Y aunque hablar de suerte siempre entra en ese terreno difícil entre la fe, la coincidencia y la tradición popular, lo cierto es que alrededor de Diomedes se ha creado todo un pequeño universo numérico. Para muchos de sus seguidores, jugar esas cifras no es solo una apuesta, sino una forma de mantener viva la memoria de un artista que marcó la música vallenata y que, incluso años después de su muerte, sigue despertando devoción.

De acuerdo con reportes de Tropicana, el cantante nació el 26 de mayo de 1957 en La Junta, La Guajira, por lo que una de las combinaciones más repetidas por sus fanáticos es el 2605, relacionado con el día y mes de su nacimiento. También aparece el 1957, por el año en el que nació, una cifra que suele tener bastante fuerza entre quienes siguen de cerca las fechas importantes de su vida.

¿Cuáles son los números de Diomedes Díaz que más juegan sus fanáticos?

Entre los números que más se han popularizado entre los seguidores de Diomedes Díaz aparecen varios asociados a momentos puntuales de su historia personal y artística. El 2605 corresponde a su fecha de nacimiento; el 1957, a su año de nacimiento; el 2212, al día y mes de su muerte; y el 2013, al año en el que falleció en Valledupar.

También se ha mencionado el 1108, una cifra que algunos seguidores relacionan con el número de su tumba, además de otras combinaciones que han sido compartidas en redes sociales por personas cercanas al universo diomedista, entre ellas Joaquín Guillén, exmánager y amigo del cantante, quien en diferentes ocasiones ha publicado números asociados al artista para quienes mantienen esta tradición.

La conversación toma más fuerza justamente en fechas como el 26 de mayo o el 22 de diciembre, cuando los seguidores del vallenatero recuerdan su nacimiento y su fallecimiento. En esos días, las redes sociales suelen llenarse de mensajes, fotos, canciones y también de publicaciones con los números que, según la creencia popular, podrían jugarse en sorteos de chance y loterías.