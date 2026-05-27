Jessica de la Peña recordó su participación en el multitudinario velorio de Diomedes Díaz: “Siento mucha nostalgia”

Jessica de la Peña es una destacada periodista y presentadora colombo-estadounidense, reconocida como uno de los rostros más emblemáticos y respetados de la televisión colombiana. Con una sólida trayectoria en el Noticiero RCN, se ha consolidado como un referente de la información en el país gracias a su estilo profesional, su capacidad para cubrir eventos de gran impacto nacional.

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Uno de ellos fue la partida del artista, en diciembre de 2013, sigue siendo uno de los hitos más dolorosos y recordados en la historia de la cultura popular colombiana. A través de sus redes sociales, la comunicadora publicó una fotografía capturada durante la cobertura periodística que realizó para el noticiero en Valledupar, días después del fallecimiento del ídolo vallenato.

La imagen, que muestra la magnitud de la despedida, no es solo un registro periodístico; para De la Peña, es un recordatorio de la vulnerabilidad de la vida y el peso de la memoria. “Esta foto siempre me ha parecido poderosísima. Todavía la veo y después de tantos años, me sigue impactando”, confesó la periodista en la publicación que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

“Será porque fue en el entierro de Diomedes en Valledupar que fui a cubrir para el noticiero, será porque Martín Elías ya no está, será por ambas cosas… No sé, pero la veo y siento mucha nostalgia y hasta tristeza”, añadió, haciendo una mención especial al hijo del cantante, Martín Elías, cuya muerte prematura en 2017 dejó un vacío inmenso en la música vallenata.

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Un vínculo personal con el ‘Cacique’

Más allá del ejercicio profesional, Jessica de la Peña reconoció el lugar que ocupa Diomedes Díaz en su propia vida. Con un saludo por lo que habría sido el cumpleaños del artista, la periodista dejó claro que, independientemente de cualquier controversia, el legado musical del ‘Cacique de La Junta’ es innegable.

En un detalle muy personal, la presentadora reveló que su esposo tuvo un gesto especial con ella al dedicarle una de las canciones más icónicas del repertorio diomedista: La Reina. Este vínculo personal terminó por sellar su relación con el artista, convirtiéndolo en una figura presente en su historia familiar. “Nadie puede negar que fuiste un ídolo y La Reina me la dedicó mi esposo; también por eso tendrás un lugar en mi corazón”, concluyó.