Resultado Baloto y Baloto Revancha hoy 25 de mayo: números ganadores del sorteo

Baloto - Fotos: Balotas recreadas con IA e imagen oficial del sorteo tomadas el 1 de enero del 2026

El sorteo de Baloto y Baloto Revancha vuelve a ser uno de los más consultados por los apostadores en Colombia durante la noche de este lunes 25 de mayo. Miles de jugadores están atentos a la combinación ganadora para saber si alguno de sus números coincide con el premio mayor o con las diferentes categorías del juego.

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De acuerdo con la página oficial de Baloto, el acumulado de Baloto para este sorteo es de $39.200 millones, mientras que el acumulado de Revancha está en $3.600 millones. La entidad también indica que el sorteo de Baloto se realiza los lunes, miércoles y sábados entre las 11:00 p. m. y las 11:15 p. m., con transmisión en vivo por Canal 1.

Resultado Baloto hoy 25 de mayo

El resultado de Baloto para este lunes 25 de mayo es:

Números ganadores:

Súper Balota:

Acumulado: $39.200 millones

Fecha: lunes 25 de mayo de 2026

Los jugadores deben revisar con calma la combinación completa, pues para ganar el premio mayor se deben acertar los números principales y la Súper Balota, según la modalidad del juego.

Resultado Baloto Revancha hoy 25 de mayo

El resultado de Baloto Revancha para este lunes 25 de mayo es:

Números ganadores:

Súper Balota:

Sorteo:

Acumulado: $3.600 millones

Fecha: lunes 25 de mayo de 2026

Baloto Revancha es una mecánica adicional en la que el jugador participa con los mismos números apostados en Baloto, pagando un valor adicional. Por eso, quienes compraron esta opción deben revisar por separado el resultado de Revancha y confirmar si su tiquete participa en esa modalidad.

¿A qué hora juega Baloto?

Baloto informa en su página oficial que sus sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados entre las 11:00 p. m. y las 11:15 p. m. Además, todos los sorteos se transmiten en vivo por Canal 1.

Después del sorteo, los resultados deben verificarse en los canales oficiales de Baloto o del Operador Nacional de Juegos. En caso de diferencias entre publicaciones en redes, portales de resultados o medios de comunicación, debe prevalecer la información oficial del sorteo.

¿Qué hacer si ganó Baloto o Revancha?

Si su combinación coincide con el resultado ganador, lo primero es conservar el tiquete original en buen estado. Este documento es indispensable para cualquier proceso de reclamación y no debe ser alterado, roto ni compartido completo en redes sociales.

También es importante revisar la fecha del sorteo, la modalidad jugada y los números seleccionados. En el caso de Revancha, confirme que el tiquete incluya esa opción adicional, pues no todos los jugadores participan automáticamente si no la pagaron al momento de la compra.