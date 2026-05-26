Conozca a Marcela Monsalve, la bella periodista de Gol Caracol que cumplirá su sueño de ir al Mundial

La fiebre por el Mundial de 2026 ya empezó a sentirse entre los aficionados al fútbol y también dentro de los equipos periodísticos que tendrán la tarea de llevar cada detalle del torneo a los hogares colombianos. La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá promete ser histórica, no solo por el formato ampliado con 48 selecciones, sino por la enorme cobertura mediática que tendrá en todo el planeta.

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En Colombia, Gol Caracol ya prepara su equipo para acompañar a los televidentes durante la cita mundialista. Javier Hernández Bonnet estará al frente de la cobertura, acompañado por periodistas, narradores y comentaristas que seguirán de cerca lo que ocurra en las diferentes sedes del torneo. Entre esos nombres también aparece Marcela Monsalve, una de las periodistas deportivas jóvenes que más reconocimiento ha ganado en la televisión nacional.

La presentadora caleña se prepara para cumplir uno de los sueños más importantes de su carrera: cubrir una Copa Mundial. Para cualquier periodista deportivo, llegar a un torneo de esa magnitud significa mucho más que una asignación laboral. Es estar en el lugar donde se cruzan la historia, la emoción de los hinchas, las grandes figuras y las narrativas que quedan marcadas por años.

¿Quién es Marcela Monsalve?

Marcela Monsalve se ha convertido en uno de los rostros jóvenes más visibles de Gol Caracol y Noticias Caracol. Su camino en el periodismo deportivo empezó desde muy temprano, marcado por una relación cercana con el fútbol y por una historia familiar que la conectó con los estadios antes de llegar a las cámaras.

La comunicadora, nacida en Cali, es graduada de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Según ha contado en entrevistas, desde pequeña sintió una fuerte atracción por el periodismo deportivo al acompañar a su papá a los partidos en el estadio Pascual Guerrero. Allí no solo veía fútbol, también se acercaba a las cabinas de radio, observaba a los narradores y empezaba a imaginarse en ese mundo que años después terminaría haciendo parte de su vida profesional.

Antes de llegar a Caracol Televisión, Monsalve trabajó en medios digitales dedicados a la cobertura deportiva de equipos de Cali. Luego pasó por Telepacífico, donde participó en espacios de debate y análisis futbolístico. Esa experiencia regional fue clave para fortalecer su criterio, su estilo frente a las cámaras y su conocimiento del fútbol colombiano.

El salto a la televisión nacional llegó en 2023, cuando Marcela Monsalve debutó en la sección deportiva de Noticias Caracol. Desde entonces, su presencia se volvió cada vez más habitual en coberturas relacionadas con la Selección Colombia, eliminatorias y torneos internacionales.

Su crecimiento también ha coincidido con un momento en el que las audiencias han empezado a reconocer con más fuerza el trabajo de mujeres periodistas en espacios deportivos tradicionalmente dominados por hombres. En ese contexto, su presencia en Gol Caracol representa una renovación generacional dentro de la cobertura futbolera del canal.

Ahora, con el Mundial de 2026 en el horizonte, Monsalve tendrá uno de los retos más grandes de su trayectoria. Reportar desde las sedes mundialistas implica manejar información en tiempo real, contexto deportivo, reacción de hinchas, ambiente de las ciudades y todo lo que ocurre alrededor de las selecciones.

Por eso, su llegada a una cobertura mundialista no solo representa un logro profesional. También conecta con esa historia personal que empezó en Cali, entre visitas al Pascual Guerrero, cabinas de radio y una pasión por contar el fútbol desde adentro.