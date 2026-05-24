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Narrador del Gol Caracol quedó mal parado con penal de Junior vs Santa Fe: le tocó cantarlo

Un video de la transmisión dejó en evidencia las señas que hizo el narrador ante el cobro de Teófilo Gutiérrez.

Narrador del Gol Caracol quedó mal parado con penal de Junior vs Santa Fe: le tocó cantarlo
Carlos Alberto Morales -Teo Gutiérrez
Por Evaristo Pérez

Carlos Alberto Morales, narrador del Gol Caracol y de Blu Radio, quedó mal parado en plena transmisión de semifinal de la Liga de Colombia, puntualmente a la hora del cobro de Teófilo Gutiérrez, por su gesticulación que no pasó desapercibida y que muchos le cobraron.

Las semifinales de la Liga 2026-I dejaron mucho de qué hablar y uno de los que no se libró fue el reconocido relator, en medio de la tanda de penales que terminó 5-4 a favor de Junior ante Santa Fe, resultado que le dio al equipo barranquillero el boleto a la gran final de la Liga 2026-I.

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Fue para el momento del cobro de Teo, que el narrador hizo varias señas y le gesticulaba con su boca a alguien afuera de la cabina que ‘Lo bota, lo bota’, seña que hizo en al menos unas 4 ocasiones.

Sin embargo, su predicción no cuajó y al propio Carlos Alberto Morales le tocó narrarle el gol a Teófilo Gutiérrez, que significó el paso a la final del cuadro barranquillero.

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