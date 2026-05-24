Narrador del Gol Caracol quedó mal parado con penal de Junior vs Santa Fe: le tocó cantarlo

Carlos Alberto Morales, narrador del Gol Caracol y de Blu Radio, quedó mal parado en plena transmisión de semifinal de la Liga de Colombia, puntualmente a la hora del cobro de Teófilo Gutiérrez, por su gesticulación que no pasó desapercibida y que muchos le cobraron.

Las semifinales de la Liga 2026-I dejaron mucho de qué hablar y uno de los que no se libró fue el reconocido relator, en medio de la tanda de penales que terminó 5-4 a favor de Junior ante Santa Fe, resultado que le dio al equipo barranquillero el boleto a la gran final de la Liga 2026-I.

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Fue para el momento del cobro de Teo, que el narrador hizo varias señas y le gesticulaba con su boca a alguien afuera de la cabina que ‘Lo bota, lo bota’, seña que hizo en al menos unas 4 ocasiones.

Sin embargo, su predicción no cuajó y al propio Carlos Alberto Morales le tocó narrarle el gol a Teófilo Gutiérrez, que significó el paso a la final del cuadro barranquillero.