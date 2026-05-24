“Creo que haremos lo mismo”, Iván Mejía apuntó a posible decisión radical de cara al Mundial 2026

A la pelota y ha hablar de fútbol, es la campaña que está haciendo eco sobre el supuesto planteamiento de prestigiosos medios de comunicación en el mundo, como la BBC, que estaría considerando no transmitir el show de entretiempo que impusieron en el Mundial 2026 y sobre esto se manifestó Iván Mejía, sentenciando que cree que “haremos lo mismo”.

Todo surge de una publicación de Polymarket Sports en la que se señala: “INFORME: La BBC planea omitir la transmisión del espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial Se espera que la cadena continúe con su esquema habitual de comentaristas analizando la primera mitad”.

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Algo de lo que hizo eco Marcelo Gantman, sentenciando: “BBC podría no transmitir el show de entretiempo de la final del Mundial y continuar con los comentarios clásicos de sus analistas.

Tres cuestiones:

🔹Si los derechos comprados obligan o no a emitir todo el contenido. Es un asunto de letra chica.

🔹La decisión editorial implicaría justamente no mostrar todo el Mundial, tal cual es.

🔹Tomar ese riesgo -no mostrar el show, analizar el juego- es un mensaje de respeto a la esencia del fútbol. La tradición como innovación”.

Fue a esta publicación que llegó la respuesta de Mejía Álvarez, que lanzó: “Creo que haremos lo mismo. Hablar de fútbol y dejar a un lado las Madonnas y las Shakiras”.

Con esto, dio a entender que el sistema de medios públicos en Colombia optaría por lo mismo, hablar de fútbol en el entretiempo y dejar a un lado el show de farándula que la FIFA implementó para este Mundial.