La incómoda anécdota de Hassam con seguidores de De la Espriella a bordo de un avión: “¿Cómo será la democracia de su líder?"

En medio de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en todo el país, el comediante Gerly Hassam Gómez, conocido como Hassam, generó polémica en redes sociales por un trino en X criticando a los seguidores de un aspirante en específico. Según el reconocido humorista, vivió un momento incómodo a borde de un vuelo de Latam con destino a Barranquilla de cuenta de varios fanáticos de Abelardo de la Espriella.
“Ayer en la mañana abordé un vuelo a Barranquilla porque tenía show en la noche, en el avión iban como 20 personas que cada vez que podían gritaban: firme por la patria”, comenzó contando Gómez, y aclaró que, aunque no le importa a quien apoyen, considera que “un avión no es un sitio para andar gritando sus arengas (de hecho siempre dicen: por respeto a los demás pasajeros le solicitamos usar audífonos PARA NO INCOMODAR)”.
El comediante relató que, a punto de terminar el abordaje, “se subieron tres señoras “de bien”“, y una de ellas ”gritó a todo pulmón: ES CIERTO QUE ESTE ES EL AVIÓN DE LOS GANADORES EN PRIMERA VUELTA?“. Hassam dijo que respondió aclarando que se trataba un avión de Latam con destino a Barranquilla, por lo que recibió una mirada “despectiva” de la mujer a quien calificó como “clasista” y con quien tuvo un pequeño intercambio.
“Le tocó calmarse y seguir al fondo del avión mientras yo pensaba: si estos son los seguidores, cómo será la “democracia” de su “lider”. Si para solicitar respeto e igualdad de derechos hay que tener un Apellido prestigioso o un estatus económico elevado seguimos igual de jodidos gane quien gane. Se vuelve más chistoso porque yo iba en primera clase. Que Dios nos ampare", finalizó,