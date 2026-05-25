Amigo del presunto cirujano de Beauty Láser habló ante Fiscalía y reveló cómo habría actuado tras procedimiento a Yulixa Toloza

Un nuevo testimonio conocido dentro del expediente por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas vuelve a poner bajo la lupa a Eduardo Ramos, señalado como el supuesto falso cirujano que habría practicado el procedimiento estético al que se sometió la mujer de 52 años en el centro Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

>>>(Vea: Yulixa Toloza habría advertido dolor, sed y debilidad antes de morir: las señales que hoy revisa la investigación )<<<

De acuerdo con Blu Radio, un amigo cercano de Ramos entregó una declaración ante la Fiscalía General de la Nación en la que habló sobre la llegada del señalado a Colombia, las actividades que habría desempeñado en el país y sus movimientos durante las horas posteriores al procedimiento practicado a Yulixa el pasado 13 de mayo de 2026.

¿Qué dijo el amigo cercano de Eduardo David Ramos?

Según la declaración conocida por el medio mencionado anteriormente, el amigo de Ramos aseguró que el señalado supuesto cirujano llegó a Colombia desde Venezuela hace aproximadamente ocho años. En un primer momento, habría trabajado en restaurantes, pero después empezó a desempeñarse en actividades relacionadas con el sector salud.

“Eduardo se dedicaba como médico en Venezuela y estaba certificado. Cuando llegó a Colombia empezó a trabajar en restaurantes y después empezó a trabajar como médico tramitando accidentes de tránsito y evaluando documentación de aseguradoras”, aseguró el testigo, de acuerdo con la información revelada por el medio radial.

Sin embargo, el mismo hombre habría advertido ante la Fiscalía que Ramos no contaba con autorización para ejercer medicina en Colombia. “Él no tenía permiso para trabajar como médico porque para ejercer tiene que tener permiso”, dijo, según esa declaración.

Ese punto es clave dentro del expediente, pues las autoridades buscan establecer cómo Ramos terminó vinculado a procedimientos estéticos invasivos en Beauty Láser, un establecimiento que, de acuerdo con autoridades locales citadas por medios nacionales, no contaba con los permisos sanitarios requeridos para practicar ese tipo de servicios.

“Lo noté inquieto”: el relato sobre las horas posteriores

El testigo también se refirió al comportamiento que habría tenido Ramos después del procedimiento practicado a Yulixa Toloza. Según su versión, el señalado regresó a la vivienda donde residía pasadas las 5:00 de la tarde del 13 de mayo, pero poco después volvió a salir.

De acuerdo con el relato, Ramos no habría regresado sino hasta la madrugada del 14 de mayo. El hombre aseguró que lo notó “un poco inquieto” y que, cuando le preguntó hacia dónde iba, habría reaccionado molesto.

La declaración agrega que, hacia las 5:00 de la mañana, Ramos hizo maletas y salió de la vivienda. Según el testigo, únicamente dijo que viajaría por motivos de trabajo y que regresaría el fin de semana.

Por ahora, esa versión debe entenderse como parte de una declaración dentro de una investigación en curso y no como una conclusión judicial. Hasta que exista una decisión de una autoridad competente, hasta el momento las autoridades pertinentes no lo han condenado por lo que es un presunto implicado.

La investigación por la muerte de Yulixa Toloza

Yulixa Toloza ingresó el 13 de mayo a Beauty Láser para someterse a una lipólisis láser con sedación. Su caso generó preocupación pública después de que se conocieran videos y testimonios que apuntaban a que, tras el procedimiento, la mujer presentaba un delicado estado de salud.

Días después, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en una vía hacia Apulo, Cundinamarca. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó lo ocurrido como un asesinato y pidió que los responsables respondan ante la justicia.

La investigación también ha puesto el foco sobre el centro estético Beauty Láser. La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, confirmó a medios nacionales que el establecimiento no tenía permisos sanitarios para prestar los servicios estéticos invasivos que ofrecía. Esa información volvió a abrir la discusión sobre las llamadas clínicas de garaje y los controles que deben existir frente a procedimientos que pueden poner en riesgo la vida de las pacientes.

Eduardo David Ramos y otros implicados fueron ubicados en Venezuela. Sin embargo, el proceso enfrenta un obstáculo jurídico: la legislación venezolana prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Por eso, aunque Colombia puede insistir en mecanismos de cooperación judicial, el avance del caso dependerá de los canales diplomáticos y de las decisiones que adopten las autoridades de ese país.

Por ahora, el nuevo testimonio conocido en el expediente suma una pieza más a la reconstrucción de lo ocurrido antes y después del procedimiento estético que terminó con la muerte de Yulixa Toloza.



