Reconocido cantante de música popular se cayó por un barranco en plena grabación de un video musical

El género popular es uno de los más consumidos en Colombia, entre otras cosas, por la conexión que tienen sus artistas con el público, los mismos que se ven identificados en sus historias de vida en las que la superación de las adversidades y dificultades económicas están presentes. Justamente, uno de los artistas más pegados del despecho sufrió un accidente grabando un video musical, generando gran preocupación en su fanaticada.

En 2019, la unión de dos jóvenes soñadores dio vida a ‘Los Diferentes’, dúo que hoy lidera la escena popular en las cantinas de Colombia. Integrado por los antioqueños Esteban Velásquez y Wilson David, el grupo suma millones de reproducciones en YouTube con éxitos como ‘Me cansé’, ‘Así soy’, ‘Aquellas caricias’ y ‘La casa no es la misma’

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Precisamente, los integrantes de este dúo se han convertido en los protagonistas de las redes sociales tras la viralización de un video que encendió las alarmas entre sus seguidores. En el clip, captado durante la jornada de rodaje de uno de sus próximos lanzamientos musicales, se observa el angustiante momento en el que Wilson David pierde el equilibrio y cae por un pequeño barranco cercano a la locación. A pesar de lo aparatoso de las imágenes y del riesgo que representaba el terreno, la situación, para fortuna del artista y de su equipo de trabajo, no pasó de ser un gran susto y no terminó en una tragedia que lamentar.

Las imágenes sobrepasaron rápidamente las 170.000 reproducciones en Instagram, publicación que estuvo acompañada por la frase: “Casi perdemos a un padre de familia”.

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Excorista de Yeison Jiménez se retiró de ‘La Banda del Aventurero’ y les montó competencia

Aquí tienes la información condensada en dos párrafos clave:

Miguel Huertas, quien fuera el corista principal de Yeison Jiménez, anunció su retiro de ‘La Banda del Aventurero’ tras una serie de desacuerdos públicos con el mánager de la agrupación, Rafael Muñoz. El conflicto estalló luego de que la administración decidiera lanzar un reality para buscar una nueva voz principal, una medida que Huertas criticó fuertemente al considerar que se debía priorizar el talento interno de los músicos que ya acompañaban al “Aventurero”.

Tras su salida, el cantante decidió “montarle competencia” a su antiguo equipo lanzando su propio proyecto solista bajo el nombre “Miguel Huertas y su Banda”, con un debut programado para este 15 de mayo. Sin embargo, su camino independiente no será sencillo: el mánager de Jiménez advirtió que Huertas podría enfrentar complicaciones legales, ya que presuntamente tiene contratos vigentes con otra compañía que le impedirían desarrollar su carrera de forma autónoma por el momento.

En Bochincheros de Publimetro Colombia hablamos al respecto; y también sobre todo lo relacionado con la polémica del influencer que aseguraba tener chats con lo que revelaría, supuestamente, una relación sentimental entre la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, y el cantante Ciro Quiñones.