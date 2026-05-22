Mario Muñoz, de Doctor Krápula, volvió a sacar lo petrista y le lanzó ‘pullas’ a De la Espriella y Paloma Valencia

Mario Andrés Muñoz Onofre, vocalista de Doctor Krápula, volvió a demostrar que su presencia pública no se limita únicamente a los escenarios. El cantante, conocido también por sus posturas sociales y ambientales, publicó un carrusel en sus redes sociales en el que dejó ver su respaldo a Iván Cepeda y lanzó frases que fueron leídas como pullas directas contra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

El mensaje del artista llega en plena recta electoral, cuando la conversación política se mueve con fuerza en redes sociales y los apoyos de figuras públicas empiezan a tomar cada vez más ruido. En este caso, Muñoz no apeló a un discurso largo ni a una explicación formal de voto, sino a frases cortas, irónicas y cargadas de postura política.

Una de las publicaciones más comentadas fue una frase en la que el cantante hizo referencia al movimiento de Abelardo de la Espriella. “De mí podrán escuchar mil desafinaciones, pero jamás un ‘Firme por la patria’”, escribió.

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Abelardo de la Espriella (Captura de pantalla)

Mario Muñoz lanzó pullas políticas en redes

El mensaje fue interpretado como una crítica al lema político asociado con De la Espriella, candidato que ha construido parte de su campaña alrededor de un discurso de autoridad, orden y defensa de valores conservadores. Muñoz, en cambio, se ubicó desde la orilla contraria, alineándose con una sensibilidad más cercana a sectores progresistas.

El vocalista también publicó otra frase que apuntó directamente al universo político del uribismo y a quienes reivindican esa cercanía. “Dios nos libre de una persona que diga ‘Uribe es mi papá’”, escribió en el carrusel.

La frase conecta con una de las discusiones más calientes de la campaña: el peso que sigue teniendo Álvaro Uribe Vélez dentro de sectores de derecha y el respaldo o cercanía que algunos candidatos han mostrado con su figura. En ese contexto, el comentario de Muñoz no pasó desapercibido, porque aterriza desde el lenguaje de redes una crítica que ya se ha movido en la conversación política.

Aunque las frases compartidas por Muñoz tienen tono de burla o advertencia, el eje de su publicación fue su apoyo a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y una de las figuras más visibles de la izquierda colombiana. Cepeda ha aparecido en varias mediciones recientes como uno de los nombres fuertes de la contienda presidencial, en un escenario en el que compite contra figuras como De la Espriella y Paloma Valencia.

Según encuestas publicadas recientemente por medios nacionales e internacionales, Cepeda se mantiene como uno de los candidatos más competitivos, mientras De la Espriella y Valencia concentran buena parte del voto de derecha. Ese panorama ha hecho que la elección se convierta en una disputa cada vez más polarizada entre proyectos políticos muy distintos.

En otra de sus frases, Muñoz también dejó un mensaje dirigido a quienes se alejan de la participación electoral. “Jamás besarás a alguien que diga que votar no sirve para nada”, escribió.

Como quien dice, el cantante no solo tomó partido por un candidato, sino que también dejó un llamado indirecto a votar y a no quedarse por fuera de una elección que puede definir el rumbo político del país.

Doctor Krápula y una historia ligada a causas sociales

La postura de Mario Muñoz tampoco sorprende del todo a quienes han seguido la trayectoria de Doctor Krápula. La banda ha sido reconocida por mezclar música con mensajes sociales, ambientales y políticos, además de participar en escenarios relacionados con movilización ciudadana y defensa de causas públicas.

En noviembre de 2025, Mario Muñoz y David Jaramillo, integrantes de Doctor Krápula, fueron reconocidos como “Embajadores por la Tierra” durante un evento del Ministerio de Agricultura, un gesto que reafirmó su vínculo con causas ambientales y rurales.

Por eso, su apoyo a Cepeda entra en una línea coherente con el perfil público que ha construido: un artista que no evita la política y que suele usar sus plataformas para pronunciarse sobre temas que van más allá de la música.

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El carrusel de Muñoz dejó claro que, en esta campaña, también habrá voces desde la cultura y el entretenimiento tomando postura. Y aunque sus frases fueron breves, alcanzaron para encender conversación entre seguidores, críticos y votantes que ven en los artistas una voz más dentro del debate electoral.