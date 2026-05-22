¿Adiós a ‘Mujeres sin filtro’? Flavia Dos Santos sorprendió con nuevo trabajo fuera de RCN

Flavia Dos Santos no se queda quieta. Después de su paso por la televisión y de ser una de las caras reconocidas de ‘Mujeres sin filtro’, el programa de RCN que reúne conversación, opinión y temas de actualidad desde una mirada femenina, la brasileña vuelve a encontrarse con el público desde otro escenario: el teatro.

Esta vez, la sexóloga, escritora y presentadora llegará al Teatro Municipal de Sincelejo con ‘El verbo del placer: versos, risas y seducción’, una función que se realizará este viernes 22 de mayo y que marca un nuevo capítulo en su agenda artística lejos del set televisivo.

El espectáculo no es nuevo dentro de su carrera, pero sí conserva ese sello que ha hecho reconocible a Flavia: hablar de sexualidad, deseo, relaciones y placer sin tanto misterio, con humor, cercanía y una buena dosis de picardía. Como quien dice, lo suyo no es solamente dar consejos, sino convertir conversaciones que a muchos les dan pena en un momento de risa, reflexión y hasta complicidad.

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Flavia Dos Santos Captura Instagram: Mujeres Sin Filtro

Flavia Dos Santos vuelve al teatro

‘El verbo del placer’ ha sido presentado como una puesta en escena en la que Flavia mezcla narración, música y humor para hablar del placer como una experiencia que va más allá del sexo. De acuerdo con reseñas del espectáculo, la obra tiene una duración aproximada de 70 minutos y está acompañada por música en vivo, lo que le da un tono más ligero y cercano al formato de monólogo escénico.

En versiones anteriores, la obra ha sido descrita como una propuesta de “seducción, humor y picardía”, creada por Flavia junto con César Betancur, más conocido como ‘Pucheros’, y producida por Dago García. Ese recorrido le ha permitido llevar su discurso sobre el placer a diferentes ciudades, alejándose del tono clínico o académico para conectarse con el público desde la experiencia cotidiana.

La llegada a Sincelejo confirma que Flavia sigue moviendo su carrera en varios frentes. Aunque en televisión ha ganado visibilidad por su participación en programas de opinión y entretenimiento, el teatro le permite mantener una relación más directa con la gente, sin cámaras, sin paneles y sin filtros de emisión.

FLavia Dos Santos

Su nombre volvió a tomar fuerza en RCN con ‘Mujeres sin filtro’, espacio en el que comparte pantalla con figuras como María Cecilia Botero, Kika Nieto y Natalia Sanint. El programa fue presentado como un formato de conversación entre mujeres, con temas de actualidad, historias personales y debates que buscan conectar con los televidentes.

Pero fuera de ese universo televisivo, Flavia conserva una línea propia: hablar de lo que muchos piensan, pero no siempre se atreven a decir. En el teatro, ese estilo parece encontrar un espacio natural, porque puede jugar con el doble sentido, las preguntas incómodas y las risas sin perder el componente pedagógico que ha acompañado buena parte de su carrera.

La función en Sincelejo será una oportunidad para que el público vea otra faceta de la presentadora. No la del set de televisión, sino la de una mujer que se para frente a una sala para hablar de placer, deseo y relaciones desde un lenguaje directo.

Y si algo ha demostrado Flavia Dos Santos es que, cuando se trata de poner sobre la mesa temas íntimos, sabe hacerlo sin solemnidad. Esta vez, la cita será en el Teatro Municipal de Sincelejo, donde el placer, la risa y la seducción serán los protagonistas.

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