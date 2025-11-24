¿Rumbo a Caracol? José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, sorprendió con nuevo proyecto lejos del canal

Noticias RCN es uno de los formatos informativos más vistos en Colombia, audiovisual que está dirigido por uno de los periodistas más destacados del país, José Manuel Acevedo, bumangués que ya lleva más de una década en esta casa editorial y que recientemente sorprendió con un proyecto alejado de la pantalla chica.

Acevedo ha sido de los pocos en su rama en tener sobre sus estantes uno de los premios más importantes en el mundo del periodismo, un Simón Bolívar; algo que reafirma su experiencia en el ámbito noticioso, no solo desde el canal RCN, también en otros medios de gran renombre como el periodico El Tiempo y la Revista Semana.

Su presencia en estos medios le ha permitido desenvolverse en otras aristas de la información, como lo son los libros, lanzando en 2024 el tomo ‘Los 40 de menos de 40′, en el que colaboró en el prólogo con Luis Carlos Sarmiento Ángulo.

Justamente un año después de este importante lanzamiento, Acevedo sorprendió a quienes lo siguen con una creación en la que también están inmersas las historias de vida de otros 40 líderes y que lleva por nombre ‘El país en sus manos: 40 líderes colombianos que construyen el presente y el futuro’, creación que él presentó con las siguientes emotivas palabras: "40 historias después en este 2025, ¡aquí vamos de nuevo!… El país definitivamente ESTÁ EN SUS MANOS. Los invito a aproximarse a este compendio de esperanza y buen futuro para un país que necesita recordarse que la gente buena, es más".