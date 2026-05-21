“No estoy al 100″: Carmen Villalobos habló de los problemas de salud que la alejaron de la TV

Carmen Villalobos se ha consolidado como una de las actrices más exitosas y queridas de Colombia para el mundo. Tras marcar un hito en la televisión hispana con personajes icónicos que se quedaron en la memoria colectiva como con ‘Sin senos si hay paraíso’, la barranquillera ha sabido reinventar su carrera con maestría, dando un salto magistral hacia la conducción de formatos internacionales de telerrealidad como ‘Top Chef VIP’. Su energía arrolladora, profesionalismo y esa sonrisa inconfundible la han posicionado como un imán para el rating y una de las figuras más influyentes del entretenimiento actual.

Le puede gustar: Famoso cantante aplaudió la campaña de Abelardo de la Espriella y tildó de “lamentable” la de Paloma Valencia

Si bien, Villalobos ha logrado ganarse el cariño de los televidentes, situación similar ocurre por medio de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activa compartiendo así varios detalles de su vida. Sin embargo, en una de sus más recientes apariciones la barranquillera dio a conocer que los últimos días no han sido sencillos tanto así que tuvo que estar ausente de grabaciones debido a problemas con su salud:

“Hoy retomo grabaciones después de varios días ausente por salud. No estoy al 100, pero si trataré de dar mi 100, solo porfis ténganme paciencia. A meterle la mejor vibra. Feliz jueves, mi gente bonita”, fueron las declaraciones que añadió Carmen Villalobos, las cuales estuvieron acompañadas de un corto video mientras retomaba las respectivas grabaciones.

Carmen Villalobos tomada de las redes sociales de Carmen Villalobos

¿Quién es el exnovio de Carmen Villalobos?

Se trata del reconocido presentador y periodista deportivo venezolano Frederik Oldenburg. Tras el fin de su matrimonio de años con Sebastián Caicedo, la barranquillera se dio una nueva oportunidad en el amor con el conductor de ‘Exatlón Estados Unidos’, protagonizando un romance idílico que inundó las redes sociales de viajes, dedicatorias apasionadas y un apoyo mutuo incondicional en sus exigentes carreras internacionales. Aunque la pareja se convirtió en una de las favoritas del público hispano por su desbordante química y complicidad, el destino los llevó a tomar rumbos diferentes, dejando en el archivo de la farándula una de las historias de amor más intensas y comentadas de las pantallas latinas.