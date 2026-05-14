¿Siguiendo los pasos de su mamá? El inesperado anuncio de Claudia Bahamón sobre el futuro de su hijo Samuel

La nostalgia y el orgullo se tomaron las pasarelas del Bogotá Fashion Week, pero esta vez no fue Claudia Bahamón quien se robó las miradas bajo los reflectores, sino su hijo, Samuel Brand. En un relevo generacional que conmovió a los asistentes y encendió las redes sociales, la presentadora y modelo huilense compartió uno de los momentos más significativos de su vida personal y profesional.

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Han pasado más de dos décadas desde que una joven Claudia debutara en 2002 en el entonces Bogotá Fashion en Corferias, y la vida, en un giro poético, la puso el pasado miércoles en la primera fila para presenciar el debut oficial de su primogénito en la industria que la vio nacer como estrella.

La emoción de Bahamón no fue para menos. A través de sus canales oficiales, la icónica conductora de MasterChef confesó que durante semanas guardó un silencio cargado de nervios y adrenalina, reviviendo en carne propia aquellas mariposas en el estómago que sintió hace 22 años. El escenario fue la pasarela de la marca Old Maquiina, conocida por su enfoque experimental y conceptual, donde Samuel demostró que el talento y el porte corren por sus venas.

No se trató de un simple desfile; fue una puesta en escena artística que resonó con la sensibilidad de Samuel, quien desde niño ha visto en la moda una forma de expresión y una curiosidad insaciable que ahora se convierte en su proyecto de vida.

El evento también sirvió como un emotivo reencuentro de la “vieja guardia” del modelaje colombiano. Claudia estuvo rodeada de figuras legendarias como Adriana Arboleda, Tuti Barrera, Tala Restrepo y Karen Martínez, quienes pasaron de compartir pasarelas a compartir la sorpresa de ver a la nueva generación abrirse paso.

La complicidad entre estas amigas de toda la vida, sumada a la presencia de fotógrafos históricos de la industria, convirtió el debut de Samuel en una celebración colectiva del legado de la moda nacional. Ver a sus colegas conmoverse con el caminar de su hijo fue, para Claudia, el cierre perfecto de un ciclo lleno de recuerdos.

Este es solo el primer paso de un camino que ya tiene coordenadas claras. Samuel no solo tiene el ojo puesto en las pasarelas, sino en la estructura del negocio, pues la presentadora reveló que en septiembre su hijo se mudará a Madrid para iniciar estudios en Fashion Business, Communication & Marketing. Con un “Te amo” rotundo y el corazón hinchado, Claudia Bahamón celebró que su hijo se atreviera a caminar detrás de sus propios sueños, dejando claro que, aunque ella haya sido la reina de las pasarelas, hoy su mejor papel es ser la fan número uno de Samuel.