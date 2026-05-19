Surgen rumores de ruptura de Diego Cadavid con la modelo, Laura Archbold, tras una década juntos

Diego Cadavid es un destacado actor colombiano conocido por su versatilidad en la pantalla y también por sus papeles en famosas telenovelas como“El Cartel de los Sapos”en donde durante dos temporadas interpreto a ‘Pepe Cadena’, un personaje que cautivo y enamoró a los televidentes.

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En cuanto su vida personal, el actor tuvo una relación con la también actriz, Laura Archbold con quien llevaba alrededor de 10 años juntos, pero que al parecer habría llegado a su fin recientemente. La noticia fue revelada en la más reciente emisión del programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión. Los presentadores Carlos Vargas y Mary Méndez fueron los encargados de soltar la bomba de lo que, según sus fuentes, habría ocurrido hace aproximadamente dos semanas.

Sin embargo, el detalle que más ha encendido las alarmas entre los seguidores de la pareja no es solo la distancia, sino los motivos detrás de la decisión: una presunta infidelidad por parte del actor. A pesar de la gravedad de los rumores que circulan en los pasillos de la televisión, ninguno de los dos artistas ha salido a confirmar o desmentir la información de manera pública en sus redes sociales.

¿Alguno de los dos actores confirmó los rumores de ruptura?

‘La Red’ intentó comunicarse directamente con los involucrados para conocer su versión de los hechos. No obstante, las respuestas, les dejaron más dudas que certezas. Por un lado, Diego Cadavid y su equipo de trabajo optaron por el silencio absoluto y, hasta el momento, no han respondido a los insistentes llamados del medio.

Por otra parte, Laura Archbold sí atendió el contacto, pero su respuesta fue tajante. La sanandresana recalcó firmemente que, por ahora, no tiene intenciones de hablar sobre temas de su vida personal, una postura que muchos han interpretado como una señal de que las cosas no marchan bien, pues no negó rotundamente la situación.

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Cadavid y Archbold eran considerados una de las parejas más maduras del entorno artístico, compartiendo no solo su vida sentimental sino también proyectos profesionales, como su participación en la nueva versión de la telenovela Café, con aroma de mujer.

¿Quién es la expareja de Diego Cadavid?

El actor paisa anteriormente sostuvo una relación con Carolina Guerra, con quien estuvo por cuatro años y se afirmaba que estaban casados, solo hasta 2016 darían fin a su noviazgo, que un principio género rumores de una posible infidelidad, tiempo después la modelo y actriz confesó que no había sido así, que al contrario fueron varios factores que los llevaron a tomar dicha decisión. Además, contó que nunca se casaron, solo se habían ido a vivir juntos.