Lina Tejeiro presumió su embarazo en medio de sus vacaciones en Europa, ¿con el padre de su hijo?

Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas en la actuación y la farándula colombiana. Desde muy joven, ganó notoriedad por su papel de Samantha en la icónica novela“Padre e hijos”, que se emitió de 2004 a 2009. Posteriormente, su carrera dentro del entretenimiento empezaría a despegar poco a poco, hasta llegar a brillar en la exitosa serie “La Ley del Corazón” y en “Nuevo Rico, Nuevo Pobre”.

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En cuanto a su vida personal, Tejeiro ha sido protagonista de famosos romances recordados por los colombianos, pero solo hasta ahora, le daría el sí a la maternidad. Hace algunos semanas, la también empresaria reveló la noticia de que será madre por primera vez a sus seguidores, esto después de haber sido confirmada como participante de MasterChef Celebrity 2026.

Desde ese momento, Tejeiro ha estado compartiendo post mostrando su embarazo, las cuales han podido reflejar que se encuentra en una faceta de paz y plenitud que sus fanáticos celebran por todo lo alto. Con la frase “Saber esperar trae tranquilidad”, la llanera dejó claro que este proceso llega en un momento de madurez emocional y estabilidad.

Lina, conocida por su honestidad frente a los procesos de salud que ha enfrentado en el pasado incluyendo sus intervenciones por biopolímeros, optó por mantener los primeros meses de su gestación alejados del ojo público. Según fuentes cercanas a la actriz, esta decisión respondió a un deseo genuino de vivir la etapa inicial con la mayor serenidad posible, lejos de las especulaciones y la presión mediática que suele rodearla.

Actualmente, la actriz se encuentra en España, recorriendo varios ciudades del país europeo, como Madrid, Sogovia y Toledo, así ha estado compartiendo postales que han enternecido las redes, esto por su notoria barriguita. Aunque se puede llegar a creer que Tejeiro estaría acompañada de su pareja, realmente se encuentra con su madre, Vibiana Tejeiro, quien se ha encargado de también mostrar detalles en sus redes sociales.

¿Quién es la pareja de Lina Tejeiro?

Según los presentadores del formato ‘Lo Sé Todo’, la actriz estaría vinculada sentimentalmente con Daniel Gómez, un reconocido empresario y mánager colombiano de origen paisa. Gómez, descrito como un hombre de negocios astuto y con gran presencia en la industria, sería el responsable de la sonrisa que Tejeiro ha mostrado en sus redes sociales últimamente.

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Daniel Gómez no es un desconocido en el mundo del espectáculo, aunque suele manejar un perfil más ejecutivo. Según los detalles revelados en el programa, se trata de un hombre alto, con un estilo particular y que ya ha comenzado a intercambiar interacciones públicas con la actriz.“No lo han ocultado del todo, ambos se siguen y se han dado ‘firme’ en las redes sociales”, aseguraron en la transmisión, haciendo énfasis en que la química entre ambos es evidente.