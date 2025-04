Diego Cadavid reveló que su mamá le dijo que la actuación era para “marihuaneros” el día que eligió esa carrera

Ya son 46 calendarios los que tiene encima el paisa Diego Cadavid, hombre que recientemente realizó el protagónico en la serie biográfica de Darío Gómez y que ha hecho parte de producciones de renombre como Él Cartel’, ‘La saga, negocio de familia’ y ‘Café con aroma de mujer’. Pero no todo ha sido color de rosas en el camino de Cadavid, hasta el punto que recientemente reveló cómo fue la dura reacción de sus papás cuando él les dijo que iba a ser actor.

PUBLICIDAD

Diego, quien para muchos y muchas es uno de los más ‘churros’ de la pantalla chica colombiana, concedió recientemente una entrevista en el pódcast, ‘Lo más breve’, formato en el que fue tajante en afirmar que, a pesar del éxito de las producciones, los televidentes tienden a no tener memoria y se olvidan rápidamente de los papeles

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Hernán Gómez reveló que su hermano Darío Gómez le dio en vida un revolver y lo salvó de peligroso trabajo

Diego Cadavid en la actualidad | Instagram: @cadaviddiego

“De un momento a otro estás de moda y de repente ya no. (...) Eso es lo que la gente no entiende y uno mismo se va dando cuenta, se termina la producción y en menos de dos meses nadie se acuerda de uno”, expresó el también baterista de la banda ‘The Mills’, mismo que contó una historia inédita respecto al día que le contó a sus padres que se iba a dedicar al arte de la actuación.

“Yo le eché cabeza, me cansé de comunicación, llegué a mi casa y les dije a mis papás que me iba a retirar y quedaron asombrados porque yo había hecho eso cuando estudié música. Les dije que iba a estudiar teatro y mi mamá me dijo que eso era para marihuaneros, lo de siempre. Con el tiempo una gran actriz, como lo es Cristina Umaña, en un momento me dijo que a nosotros nos seguían contratando por juiciosos y porque tenemos un historial de que somos juiciosos, responsables y que siempre estamos con los guiones aprendidos”, añadió.