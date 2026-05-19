Nanis Ochoa reveló que la Virgen le hizo milagro en sus manos tras pasar por delicada cirugía.

La paisa Nanis Ochoa, es una de las figuras públicas más reconocidas en Colombia, brillando no solo como modelo, sino también como presentadora en formatos como ‘Lo Sé Todo’ y participando en realities como ‘La Casa de los Famosos’ y ‘Mundos Opuestos’. Esta mujer dejó atónitos a muchos de quienes la siguen al revelar que la Virgen le hizo un milagro acto que la llevó incluso a cambiar de religión.

Ya son más de un millón de cuentas las que siguen a Ochoa en Instagram, mujer que aprovechó lo masivo de su perfil para revelar una historia que para muchos es de no creer y que tiene de por medio su fe.

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La nacida en Medellín reveló que para el mes de febrero decidió ampliar su fe y alejarse un poco de los lineamientos del cristianismo para acercarse a la Virgen, acto que la llevó a realizar un rosario en el que se le habría manifestado a modo de escarcha.

“La virgen me escarchó las manos. Estuve en el cumpleaños de un amigo e hicieron un rosario muy especial. Yo nunca fui de la Virgen porque desde mi primera comunión me fui para la iglesia cristiana. (...) Ese día lo hice de corazón y la persona que nos estaba guiando nos dijo que la Virgen se manifestaba de muchas maneras, a algunos con olor a rosas y a otros con las manos escarchadas. Había 20 personas y solo a una persona y a mí nos escarcharon las manos”, reveló Nanis.

Adicionalmente, la modelo que estuvo radicada unos meses en Dubái dio a conocer que se metió la mano al drill para comprarse una costosa obra de la Virgen realizada al óleo, la cual ubicó en uno de los lugares más importantes de su casa.

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Nanis Ochoa reapareció tras compleja cirugía vital para su salud

Tras algunos días sin publicar de manera no tan constante, la expareja de Pipe Calderón mostró en el mes de noviembre cómo quedó su rostro tras someterse a una cirugía ortognática, la cual, según su especialista: “mejora la posición de los maxilares, se mejora la simetría del rostro y las funciones vitales” Esta cirugía no solo se trata de estética, ya que el masticar mal puede afectar la digestión, la postura, la respiración y la salud de las articulaciones.”

Cabe recordar que para el mes de febrero de 2024, Nanis optó por hacer varios cambios en su vida, entre ellos un reto estético que la llevó a entrar al quirófano. Su objetivo es lograr una figura con cintura estilo “avispa”. Según explicó su especialista, este procedimiento no siempre requiere retirar costillas; también puede involucrar fracturarlas de manera controlada o reducir la grasa acumulada en esa área del cuerpo.