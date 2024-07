Nanis Ochoa reveló que es bisnieta de uno de los hombres más ricos del país

Nanis Ochoa ha sido conocida en el mundo del entretenimiento como una de las presentadoras que estuvo de paso por el set de ‘Lo Sé Todo’ junto a Ariel Osorio y Elianis Garrido. Posteriormente, Nanis fue una de las candidatas a entrar a ‘La Casa de los Famosos’ en su primera temporada, pero a pesar de quedar seleccionada, su presencia en el reality fue fugaz, ya que solo duró 24 horas dentro por haber revelado información sobre el exterior.

PUBLICIDAD

Dicha decisión la afectó mucho, ya que en su momento Tania hizo lo mismo, pero a ella sí le dieron la oportunidad de quedarse en el programa. Esto molestó tanto a Nanis, que llegó a tirarle ‘pullas’ al Canal RCN. Luego de esto, Nanis se ha dedicado a las redes sociales, y quien en los útimos días estuvo presente en la costosa celebración de cumpleaños de Luisa Fernanda W en Cartagena.

Nanis Ochoa es bisnieta de uno de los hombres más ricos de Colombia

En medio de una entrevista en ‘Nvisto Podcast’, Nanis Ochoa se sinceró y confesó que realmente es bisnieta de Pepe Sierra pero fue adoptada “A mí no me reconocieron, a mí me adoptaron después. Yo soy Sierra, de los Pepe Sierra”, enfatizó.

Del mismo modo, reveló que está en proceso legal para que le reconozcan su herencia mientras una prueba de ADN “Eso lleva muchísimos años. Ya me hice mi prueba de ADN y ya soy parte de la sucesión. Antier hablé con el abogado y me dijo: ‘No, eso está superbravo porque son demasiadas casas, hay muchas urbanizaciones’”. Así que por ahora se desconoce el valor total que podría heredar Nanis

¿Quién fue Pepe Sierra?

Segín la bibliografia archivada por el Banco de la República, “Según su nieto y biógrafo Bernardo Jaramillo Sierra (Medellín: Bedout, 1947), inició la acumulación de fortuna en la juventud, trabajando duro en el campo en la cría de ganado, siembra de caña y fabricación de panela; la consolidó en la madurez con el remate de las rentas; y finalmente la invirtió en bienes raíces. La expansión de su patrimonio se dio en el siguiente orden: Valle de Aburrá, Calle Real (Carrera 7a.), Sabana de Bogotá y Valle del Cauca. Don Pepe siempre tuvo claro que con una economía inflacionaria como la colombiana, lo único que engordaba eran los lotes de terreno y el ganado que pastaba en ellos (...) Don Pepe fue empresario financista de la última etapa de los ferrocarriles en Colombia. A él se debió la terminación del Ferrocarril de Amagá y parte del Ferrocarril del Pacífico. Fue fundador del Banco de Sucre, del Banco Central y de la Compañía del Hielo en Panamá. Pero en todos fracasó: así comprobó su principio de que sólo la propiedad raíz era la única y verdadera generadora de riqueza segura”.