Robaron a querido periodista de ‘Lo Sé Todo’ en Bogotá; pide ayuda para recuperar sus documentos

Canal Uno tiene dentro de su programación a uno de los programas de entretenimiento más vistos en Colombia, ‘Lo Sé Todo’, formato de farándula en el que resaltan varios nombres, dentro de ellos el del periodista Christian Castañeda, que recientemente aprovechó lo masivo de sus redes para pedirle ayuda a sus seguidores después de un robo del que fue víctima en Bogotá.

Tras una larga ausencia en las pantallas, y la salida de talentos como el de Ariel Osorio y Nanis Ochoa; este programa volvió a la TV con una renovación de sus talentos, siendo Castañeda uno de los que más ha resaltado en esta nueva etapa, en la que él ha tenido la oportunidad de entrevistar a varias figuras del mundo del entretenimiento, dentro de ellas: Andrea Valdiri, Jessi Uribe, Catherine Siachoque, Andy Rivera, entre otros.

Justamente Castañeda hizo uso de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 24.000 seguidores, para dar detalles del robo del que fue víctima en la noche del pasado miércoles 29 de octubre; mediante un video en el que pidió ayuda para recuperar sus documentos como: cédula de ciudadanía, licencia de conducción, libreta militar, carné de prensa, y la tarjeta de propiedad de su motocicleta.

“Me robaron anoche mientras trabajaba. No voy a decir en qué evento estaba, ni donde estaba, porque ellos claramente no tienen la culpa de lo que pasó. Me robaron mi maletín, con todas mis pertenencias y mis documentos. (...) Alcanzaron a hacer un débito. (...) Gracias a Dios, yo estoy bien y no me asó nada, ni me di cuenta cuándo me robaron”, afirmó Castañeda.

“Da mucha tristeza que uno no pueda estar tranquilo ni trabajando y que busquen cualquier oportunidad para amargarle el rato a uno. No solo te enreda económicamente, también en un montón de cosas personales. (...) Lo que más me importa en este momento es recuperar mis documentos”, añadió.