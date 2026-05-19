Myke Towers regresa a Bogotá con su esperada gira ‘Trap Kings’: Conozca todos los detalles del imperdible concierto

La escena urbana mundial tiene una cita imperdible en Bogotá. El próximo 22 de agosto de 2026, el reconocido artista puertorriqueño Myke Towers llegará al Coliseo MedPlus con su esperado espectáculo “Trap Kings”, un show que promete convertir la capital colombiana en el epicentro del reguetón y el trap latino.

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Con una carrera que no ha dejado de crecer y consolidarse a nivel internacional, Myke Towers se ha convertido en una de las voces más influyentes de la música urbana actual. Su talento lo ha llevado a recibir nominaciones al Latin Grammy y a ser reconocido por Billboard como Nuevo Artista del Año en 2021, reafirmando el impacto de su música en toda Latinoamérica y el mundo.

Ahora, el artista aterriza en Bogotá con una puesta en escena cargada de energía, visuales de alto nivel y un repertorio lleno de éxitos que han marcado a toda una generación. Canciones como “LALA”, “La Curiosidad”, “Girl”, “Bandido” y muchos más harán vibrar a miles de fanáticos en una noche que promete quedarse en la memoria de la ciudad.

El Coliseo MedPlus, considerado el recinto multipropósito más grande del país y con capacidad para más de 24 mil asistentes, será el escenario perfecto para recibir uno de los conciertos urbanos más esperados del año. La magnitud del evento promete una experiencia inmersiva y explosiva para todos los asistentes.

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¿Cuándo sale a la venta la boletería de ‘Trap Kings’?

Los asistentes a Clásicos del Reggaetón Vol. 2 tendrán acceso a la preventa fans exclusiva con el 15% de descuento, disponible desde hoy, 19 de mayo a las 10:00 a.m. hasta el 20 de mayo a las 10:00 a.m. a través de TaquillaLive

Bogotá ya se prepara para recibir una de las giras más importantes del género urbano. La invitación está hecha: reunir al parche, preparar el mejor flow y asegurar las entradas con anticipación para ser parte de una noche que promete hacer historia. Porque cuando Myke Towers canta “LALA”, toda la ciudad responde.