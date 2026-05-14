El regreso del hijo de la casa: Juanes confirma concierto en Medellín para abrir las puertas de nueva arena

Juanes es uno de los artistas latinoamericanos más importantes y reconocidos del mundo. Con múltiples premios Grammy y Latin Grammy, el cantante, compositor y guitarrista colombiano ha construido una carrera que mezcla rock, pop y sonidos latinoamericanos, convirtiéndose en un referente cultural para varias generaciones.

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Medellín está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su historia musical. Hoy inicia oficialmente la preventa de entradas para el concierto de Juanes en DAVIarena, un show que no solo marcará el regreso del artista a su ciudad, sino también la apertura oficial de uno de los venues más ambiciosos del país.

El próximo 14 de noviembre de 2026, Juanes llegará con su World Tour 2026, una gira que representa una nueva etapa artística en su carrera y que ha sido construida alrededor de una narrativa más conceptual, emocional y poderosa. El espectáculo combinará canciones que marcaron generaciones como A Dios Le Pido, La Camisa Negra, Es Por Ti y Nada Valgo Sin Tu Amor, junto a una propuesta visual renovada y una producción internacional pensada para grandes escenarios.

Pero Medellín tendrá un significado especial dentro de esta gira. Más allá de una parada del tour, el concierto representa un verdadero “homecoming”: el regreso de un artista que abrió las puertas de la música colombiana al mundo y que ahora será el encargado de inaugurar la nueva casa de los grandes conciertos en Antioquia.

Bajo el concepto creativo “El Hombre que Abre Puertas”, la narrativa del show conecta tres momentos clave: los inicios de Juanes en Medellín, su consolidación internacional y ahora su regreso para abrir una nueva era cultural para la ciudad.

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La expectativa alrededor del evento ha sido enorme desde su anuncio, especialmente por la conexión emocional que Juanes mantiene con Medellín y por el significado histórico que tendrá la inauguración de DAVIarena. El show promete reunir varias generaciones en una experiencia que mezcla nostalgia, orgullo paisa, innovación visual y el legado de uno de los artistas más importantes de Latinoamérica.

El concierto llega respaldado por una producción de gran formato diseñada específicamente para arenas, con una puesta en escena moderna, momentos íntimos y una experiencia inmersiva alineada con el nivel de las grandes giras internacionales actuales.

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Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TuBoleta y se espera una alta demanda por tratarse del show inaugural del venue y del esperado regreso de Juanes a Medellín.

Información del evento

Evento: Juanes – World Tour 2026

Fecha: 14 de noviembre de 2026

Ciudad: Medellín

Lugar: DAVIarena

Preventa Tarjetas Davivienda y DaviPlata: Jueves 14 de mayo a las 10:00 a.m. hasta el lunes 18 de mayo a las 9:59 a.m. o hasta agotar existencias.

Venta público General: Lunes 18 de mayo a las 10:00 a.m. o cuando finalice la preventa anterior.

Boletería: TuBoleta

Produce: Breakfast Live