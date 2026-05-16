Famoso actor enternece las redes sociales con una romántica imagen junto a su novio

El reconocido actor ecuatoriano Roberto Manrique ha vuelto a ser el centro de atención en el mundo del entretenimiento tras compartir una conmovedora fotografía junto a su pareja, el también actor venezolano Rafael de la Fuente. La publicación, que rápidamente se llenó de miles de ‘me gusta’ y comentarios de apoyo por parte de sus seguidores y colegas de la farándula, no solo celebra el amor de la pareja, sino que llegó acompañada de una profunda y reflexiva dedicatoria que dejó ver el gran momento personal y espiritual que atraviesa el artista.

Le puede gustar: Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, sorprendió al anunciar su nuevo proyecto lejos de Caracol, ¿pausa en la TV?

De la Fuente, quien posa junto a Manrique en la comentada postal, no es un rostro ajeno para el público latino ni internacional. El también actor inició su carrera en exitosas producciones de Telemundo como ‘Más sabe el diablo’ y ‘Aurora’. Sin embargo, su carrera creció exponencialmente con su papel en la serie juvenil ‘Grachi’ que aún es recordada por varios televidentes.

Por su parte, Manrique abrió su corazón con un texto que conmovió a los internautas, asegurando que este periodo ha marcado un antes y un después en su vida. “Este abril quedará para la historia, la mía al menos. Como el mes en que la danza tomó el espacio que le correspondía, en que clamó mi cuerpo y lo llevó a abrazar el silencio”, inició el ecuatoriano en su cuenta oficial. Las sentidas palabras continuaron detallando una profunda transformación interna, donde su mundo se derrumbó para rearmarse de una manera más serena, lenta y cuerda.

El mensaje, que mezcla la vulnerabilidad con el agradecimiento, también hizo alusión a la reconfiguración y expansión de su familia, e incluso a un reciente susto automovilístico. Según el actor, el infortunio le quitó el velo y, a través de un accidente, pudo ver que ya estaba despierto. Con un romántico cierre que parece consolidar su relación con Rafael de la Fuente, Manrique concluyó: “El nómada finalmente descansa. Ha llegado a casa”. Sin duda, una declaración que demuestra que, en medio de los cambios, el amor y la estabilidad han sido su mejor refugio.