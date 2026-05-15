¿Qué le pasó? Samuel Morales desapareció por horas en Bogotá y reportan que fue víctima de la delincuencia

Momentos de profunda angustia e incertidumbre se vivieron en el entorno del vallenato tras reportarse la extraña desaparición del joven cantante Samuel Morales en Bogotá. El artista, quien es hijo del recordado e inolvidable “Rey de la Nueva Ola”, Kaleth Morales, encendió las alarmas entre sus familiares, allegados y equipo de trabajo, quienes de inmediato activaron una intensa búsqueda por toda la capital y difundieron mensajes de alerta a través de las redes sociales.

Puede leer: ¿Vive de la herencia? Samuel Morales, el hijo de Kaleth Morales rompe el silencio sobre las regalías de su padre

La preocupación escaló rápidamente debido a que Morales había asistido la noche anterior a la gala de los Premios Nuestra Tierra 2026 en el Teatro Colsubsidio, certamen en el que se encontraba nominado. Tras finalizar el evento, se perdió por completo el rastro y la comunicación con el artista, lo que llevó a su círculo más cercano a temer lo peor.

Tras varias horas de silencio y desesperación, la tranquilidad retornó en la mañana de hoy gracias al pronunciamiento oficial de su apoderada, la reconocida abogada Wendy Hernández. Fue ella la encargada de emitir las primeras alertas en las plataformas digitales y, posteriormente, de confirmar la noticia que todos esperaban: el joven cantante había aparecido y se encontraba a salvo.

Aunque las explicaciones sobre su paradero se han manejado con total prudencia, las primeras informaciones apuntan a que Samuel Morales fue víctima de la delincuencia en Bogotá. Presuntamente, el artista habría sido reducido y abordado por delincuentes, quienes lo atracaron en plena vía pública tras salir del evento musical. Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre el modus operandi o el lugar exacto donde se perpetró el asalto.

Le puede interesar: “Es un nieto chimbo”: Miguel Morales se refirió al joven que asegura ser el tercer hijo de Kaleth Morales

“Agradecemos a todos por su preocupación. Samuel ya apareció, se encuentra bien y a salvo tras haber sido víctima de un hecho delictivo en la ciudad de Bogotá”, reportó la abogada Hernández, trayendo un parte de tranquilidad a la dinastía Morales y a sus miles de fanáticos.

Equipo de Samuel Morales se pronuncia

A pesar del traumático episodio y del susto que significó para sus seres queridos, el equipo de management del intérprete confirmó que el cantante se encuentra en óptimas condiciones físicas. En el mismo comunicado emitido por su defensa, se dio a conocer que la agenda de presentaciones y los compromisos musicales programados para este fin de semana se llevarán a cabo con total normalidad.

Este lamentable hecho vuelve a poner sobre la mesa el debate respecto a la seguridad de las personalidades públicas y ciudadanos en la capital del país. Por ahora, Samuel Morales se recupera del impacto del atraco en compañía de su familia, mientras sus seguidores inundan las redes con mensajes de apoyo, aliviados de que el incidente no pasara a mayores y que el legado de la música vallenata continúe brillando en los escenarios.