Así fue el memorable retiro de Totó la Momposina de los escenarios: “¡Qué viva Colombia”

La música y la identidad cultural de nuestro país visten hoy un luto profundo. Este martes 19 de mayo de 2026 se confirmó el fallecimiento de Sonia Bazanta Vides, la eterna e insustituible Totó la Momposina, a los 85 años en Celaya, México, debido a causas naturales. Con la partida de la máxima embajadora del folclor caribeño, resuena con más nostalgia que nunca el recuerdo de su histórica y última presentación en vivo, una despedida que quedó grabada con letras de oro en el corazón de Colombia.

“A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias,porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra. A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país”, expresó el Ministerio de Cultura, a través de X después de la confirmación de su partida.

Por su parte, la familia de la artista indicó que su cuerpo será trasladado a Bogotá el próximo 27 de mayo, donde se le rendirá un merecido e histórico homenaje póstumo en el Capitolio Nacional. Colombia entera despide hoy a su cantadora, pero aquel enérgico “¡Qué viva Colombia!” de su último concierto seguirá vibrando cada vez que repique un tambor en cualquier esquina del territorio nacional.

Así fue la última presentación de Totó la Momposina

Fue en el año 2022 cuando los escenarios del Festival Cordillera en Bogotá presenciaron el adiós definitivo de la cantautora. Con más de cinco décadas dedicadas a dignificar la cumbia, el bullerengue, el mapalé y la tambora, los quebrantos de salud —que posteriormente obligaron a sus familiares a pedir un auxilio económico y médico al Ministerio de Cultura— la empujaron a retirarse de las tarimas de manera oficial.

Sin embargo, aquel último concierto estuvo lejos de ser una despedida silenciosa, la interprete se presentó ante una entusiasta multitud consciente del trascendental momento en el Festival Cordillera del 2022 para repasar los éxitos de su carrera y demostrar que, a pesar de su edad, le quedan ganas de bailar para rato.

“Totó, Totó, Totó”, gritaron los espectadores, que aplaudieron a la cantante, a quien no se le borró la sonrisa en ningún momento del espectáculo.

“Que viva el legado de Totó la Momposina, que no vamos a permitir que se acabe nunca”, expresó Adriana Lucía, una de las invitadas al show, en medio del aplauso para la veterana artista.

Rodeada de sus músicos, sus entrañables tambores la cantadora de Talaigua Nuevo ofreció una presentación cargada de mística, sudor y el latido del río Magdalena. Al finalizar el show, con los brazos en alto y la imponencia que siempre la caracterizó, Totó sentenció su retiro con un grito desgarrador y eterno que sacudió el festival: “¡Qué viva Colombia!”. Ese grito no solo cerró un concierto; selló el pacto de amor incondicional entre una artista y la raíz de su pueblo.